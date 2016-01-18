نامزدهای انتخاباتی تایید صلاحیت شده مورد حمایت دستگاه قضایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رستمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی گفت: در اسفندماه سال جاری دو انتخابات مهم برگزار می شود که باید زمینه لازم برای حضور حداکثری مردم در این صحنه ملی فراهم شود.

وی با تاکید بر لزوم حرکت در چارچوب قانون، اظهار کرد: احترام به قانون نشانگر رشد یافتگی سیاسی و اجتماعی افراد جامعه است.

رستمی از حمایت قانونی دستگاه قضا از تمامی نامزدهای انتخاباتی تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان خبر داد و اظهار کرد: اجازه نمی دهیم رای هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی مخدوش و باطل شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی، افزود: با هر گونه بی قانونی در این زمینه برخورد خواهد شد.

وی افرادی که به حقوق سایر نامزدهای انتخاباتی احترام نمی گذارند را افرادی مناسب برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ندانست و اظهار کرد: کاندیداها نباید اقدامی که باعث سلب اعتماد عمومی می شود انجام دهند.

رستمی خواستار هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان در زمینه انتخابات شد و گفت: دشمنان قصد دارند در ایام انتخابات در جامعه خلل ایجاد کنند.

وی یادآور شد: صیانت از آراء مردم مهم ترین رسالت مسئولین بوده و برای این منظور تمام توان خود را بکار می گیرند.