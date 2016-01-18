به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز دوشنبه در یادواره شهدای ۲۸ دی سال ۶۵ سنندج که در سالن شهدای گمنام این شهربرگزارشد، گفت: ملت ایران در دوران دفاع مقدس علاوه بر نمایش قدرت و توانمندی رزمی خود ارزش‌های معنوی هم چون ایثارگری و شهادت طلبی و مقاومت را آفریدند.

وی عنوان کرد: مردم اقصی نقاط ایران اسلامی به ویژه استان کردستان و شهرسنندج در دوران هشت سال دفاع مقدس صبر و مقاومت خود در برابر حملات وحشیانه رژیم بعث عراق به مناطق مسکونی را به جهانیان نشان دادند.

وی اظهارداشت: دشمن خیال می‌کرد که با حمله به مناطق مسکونی پشت جبهه‌ها خالی می‌شود و حمایت از رزمندگان‌ هم سست و در نتیجه مقاومت آنها کاهش می‌یابد.

استاندار کردستان ادامه داد: دفاع جانانه‌ای که مردم با صبر و استقامت خود کردند نه تنها باعث سُستی رزمندگان نشد بلکه روحیه آنها را هم تقویت کرد.

زاهدی به فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با شهدا اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند شهدا، مظهر اقتدار ایران اسلامی هستند و این جمله حاوی نکات ارزشمندی است که باید بسیار به آن پرداخته شود.

وی با بیان اینکه معمولا در دنیا مظهر اقتدار یک کشور را قدرت نظامی، اقتصادی و قدرت علمی می‌دانند، افزود: مقایسه ای اگر بین مظهر اقتدار در کشورما و سایر کشورهای دنیا داشته باشیم پی می‌بریم که هر نوع برتری در عرصه های نظامی، اقتصادی و علمی امکان نقصان در آن وجود دارد ولی سرمایه شهدا هیچ‌گاه ضعیف و یا کاهش پیدا نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه شهدا ارزشمندترین و ماندگار ترین سرمایه ایران اسلامی هستند، عنوان کرد: اگر امروز کشورما در دنیا سربلند است و می تواند در عرصه های مختلف با اقتدار ورود پیدا کند و از حقوق خود دفاع کند با اتکای به چنین سرمایه‌ای به این جایگاه رسیده است.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنانش به اجرای برجام اشاره کرد و گفت: با اجرای برجام تمام مشکلات کشورما با امریکا حل نشده است.

زاهدی بیان کرد: در بخش هسته ای به نتایجی دست پیدا کردیم و باید در مراحل بعدی کار هوشیاری لازم را داشته باشیم تا بتوانیم به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: با همدلی و همزبانی که در تمامی ارکان نظام با مردم وجود دارد باید از فرصت ایجاد شده در راستای توسعه کشور و حل مشکلات مردم نهایت بهره‌برداری صورت گیرد.

گفتنی است، در ۲۸ دی ماه سال ۶۵، سنندج مورد حمله بمب‌افکن‌های رژیم بعث عراق قرار گرفت که در نتیجه این حمله وحشیانه ۲۲۰ نفر از مردم بی دفاع این شهر به شهادت رسیدند و ۱۲۳ نفر هم به درجه رفیع جانبازی نائل آمدند.