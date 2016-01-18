دیدار نخست وزیر استرالیا با «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «پژواک»، در ديدار «مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا با «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان، درمورد گسترش روابط میان دوکشور، مبارزه با تروریسم، مذاکرات صلح افغانستان و حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در افغانستان، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

اشرف غنی از کمک و همکاری استراليا به افغانستان در عرصه های مختلف و تداوم کمک های مالی آن کشور تشکر کرد. وى از نخست وزیر استرالیا خواست که استرالیا با نیروی هوایی افغانستان در عرصه حفظ و نگهداری وسایل واداوات نظامی همکاری کند.

نخست وزیر استرالیا که در راس هیئت عالی رتبه به کابل آمده بود، به مارشال «مارک بنسکین» فرمانده نیروهای نظامی استرالیا در افغانستان دستور داد تا زمینه همکاریهای نظامی استرالیا با افغانستان را فراهم آورد.

اشرف غنی از نخست وزیر استرالیا خواست تا کشورش، در عرصه معادن در افغانستان سرمایه گذاری نماید و همچنین خواستار کمک های استرالیا در زمینه مدیریت آب گردید.

مالکوم ترنبول در ادامه گفت : نیروهای نظامی را در افغانستان افزایش می دهد تا با نیروهای ارتش و پلیس افغانستان، در زمینه تامین امنیت کابل همکاری نمایند.

استراليا تا قبل از سال ٢٠١٤ ميلادى درافغانستان، حدود ١٥٠٠ سرباز در آيساف داشت که در ولايت ارزگان مستقربودند.

نخست وزیر استرالیا از رئیس جمهورغنی دعوت نمود که به استرالیا سفر نماید. اشرف غنی نیزاین دعوت را پذیرفت و خاطرنشان کرد که در تابستان سال آینده به استرالیا سفر خواهد کرد.

همچنان در ديدارعبدالله عبدالله رئیس اجرايى دولت وحدت ملی افغانستان با نخست وزیر استرالیا و هیئت همراهش، راه‌های مبارزه و همکاری‌های بیشتر برای ثبات و امنیت در افغانستان٬ مبارزۀ مشترک با مخالفان مسلح دولت مورد بحث قرارگرفت.

در این دیدار، طرفين راجع به مذاکرات صلح و راه‌های همکاری منطه ای به بحث و تبادل نظر پرداختند و عبدالله، از همکاری‌های همه جانبه استرالیا با افغانستان سپاسگزاری نمود.

عبداللہ در این دیدار در باره برنامه‌های اقتصادی دولت وحدت ملی و راه‌های همکاری بیشتر میان دو کشور در عرصه های مختلف گفت: استرالیا با توجه به تعهدات میان دو کشور، می‌تواند با افغانستان در بخش نظامی٬ ارتقای ظرفیت٬ کشف و استفاده بهینه از معادن و تجارت و سرمایه گذاری همکاری کند.

نخست وزیر استرالیا گفت: به افغانستان آمده تا یکبار دیگر حمایت کشورش را از افغانستان و دولت وحدت ملی اعلام نماید.