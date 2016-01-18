به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کاشانی در خصوص اینکه برانکو ایوانکوویچ اعلام کرده است دروازه‌بان پرسپولیس امروز مشخص و قراردادش بسته خواهد شد، اظهار کرد: ان شاءالله که این اتفاق رخ بدهد. دروازه پرسپولیس همیشه محکم بوده است و نگران آن نباشید.

وی درباره اینکه گزینه مدنظر پرسپولیس کدام دروازه‌بان است، گفت: اسم گزینه‌ها را نمی‌دانم و از آن بی اطلاعم.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس درباره وضعیت سوشا مکانی خاطرنشان کرد: به طور کلی می‌گویم استقلال و پرسپولیس دو باشگاه بزرگ هستند و امیدوارم بازیکنانی که به این تیم‌ها می‌آیند مسائل اجتماعی را مدنظر داشته باشند.

کاشانی همچنین درباره واگذاری ورزشگاه شهید کاظمی به پرسپولیس تاکی دکرد: باید از شهردار تهران و دیگر مسئولان تشکر کنم. قرار شد پرسپولیس از این ورزشگاه پنج سال بهره برداری کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بازی‌های پرسپولیس به این ورزشگاه منتقل خواهد شد یا خیر، گفت: این موضوع به آینده بر می‌گردد. هدف اصلی این بود که این دو باشگاه با زیرساخت و فرهنگ مناسب شکل بگیرد.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس درباره زمان بهره برداری از ورزشگاه هم گفت: باید مسائل حقوقی آن انجام شود که ۱۰ روز بیشتر طول نمی‌کشد. همه کارها انجام شده و باید پروسه اداری آن طی شود.