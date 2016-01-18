به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضاجوادی ظهر دوشنبه در کمیته فرهنگی کودک و نوجوان دهه فجر استان همدان بابیان اینکه ۱۱ جلسه در حوزه کودک و نوجوان شهرستان های ۹ گانه برای برنامه های دهه فجر برگزار شده است، عنوان کرد: هدف ازبرگزاری این برنامه ها آشنایی کودکان و نوجوانان با با آرمانهای انقلاب اسلامی است.

وی بابیان اینکه کودکان و نوجوانان باید با آرمان ها و بصیرت های انقلاب بیشتر آشنا شوند، ادامه داد: کودکان و نوجوانان این مملکت باید بدانند که چه انسان هایی برای حفظ آرمان های این انقلاب جان خود را فدا کردند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با بیان اینکه هر یک از کمیته های دهه فجر برنامه های مختلفی را در این دهه برگزار خواهند کرد، بیان داشت: کانون پرورش فکری استان همدان نیز برنامه های مختلفی را برای این دهه در نظر گرفته است.

جوادی بابیان اینکه افتتاح کتاب خانه سیار یکی از برنامه های شاخص کانون پرورش فکری است، اظهارداشت: باتوجه به اینکه مناطق حاشیه ای همدان کمتر از کتاب بهره می برند باید که یک کتاب خانه سیار ایجاد تا کودکان و نوجوانان حاشیه شهر نیز از نعمت کتاب بهره مند شوند.

وی بابیان اینکه برگزاری جشنواره ملی ادبیات شعرکودک و نوجوان از دیگر برنامه های شاخص این کانون است، گفت: این جشنواره به علت تراکم برنامه های فرهنگی به صورت استانی برگزار شد.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان از برگزاری دهمین جشنواره شعر فجر در استان خبر داد و گفت: این جشنواره برای دومین سال در استان همدان برگزار می شود.

جوادی بابیان اینکه این جشنواره ۱۸ بهمن ماه با حضور شاعران برجسته تهران و استان برگزار خواهد شد، بیان کرد: این جشنواره یک رخداد ملی است که با همکاری استانداری، اداره فرهنگ و ارشاد، بنیاد ادبیات و کانون پرورش فکری در همدان برگزار خواهد شد.