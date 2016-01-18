علی حاج کاظم در حاشیه اولین کارگروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهر کرج که روز گذشته با هدف توانمندی دستگاه های مختلف شهری در این حوزه برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پدافند غیر عامل از سیاست‌هایی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، گفت: اهمیت پدافند غیرعامل باعث می شود تا برای اجرای صحیح آن کتابچه‌ای حاوی دستورالعمل ها برای ابلاغ به دستگاه های خدمت رسان تدوین شود.



حاج کاظم در ادامه بکارگیری اصول صحیح پدافند غیرعامل را موجب تحقق اهداف در این حوزه مهم خواند و گفت: برقراری نظام يکپارچه، هماهنگ و کارآمد در این حوزه می تواند آسیب پذیری بخش های مختلف را به حداقل رسانده و ايمنی را به سطح پایدار برساند.

این عضو شورای شهر کرج بر انجام مطالعات در حوزه پدافند غیرعامل تاکید کرد و گفت: برای یکپارچه سازی اقدامات دستگاه های خدمت رسان تدوین دستورالعمل یکپارچه و ارائه آن به ادارات و سازمان ها ضروری است.

حاج کاظم در پایان از مدیران شهری خواست برای بالابردن آگاهی خود در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نباشند و گفت: نظارت و سازماندهی کمیته­ های تخصصی در مناطق شهرداری کلان‌شهر کرج برای اجرای اقدامات اثرگذار در زمان بحران ضروری است.

گفتنی است؛ ایجاد رویه و برگزاری ماهانه جلسات، پیشنهاد تشکیل ستاد فرماندهی پدافند غیرعامل، انتقال مراکز حادثه خیز به خارج از شهر، استفاده از تمامی رسانه ها برای فرهنگ سازی، اقدام به مقاوم سازی دستگاه های خدمات رسان و سیستمی و ارگانیک عمل کردن دستگاه ها از مصوبات کارگروه اعلام شد.