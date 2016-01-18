به گزارش خبرنگار مهر، شهریار فولادوند صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار داشت: از این تعداد هشت هزار و ۸۵۷ نفر دختر و هفت هزار و ۱۸۴ نفر پسر هستند.

وی افزود: آموزش و پرورش علاوه بر تکلیف آموزش و پیگیری روند تحصیلی دانش آموزان، آسیب های اجتماعی دانش آموزان را نیز با هدف پیشگیری از انحرافات و خطراتی که جامعه به آن مبتلا است در دستور کار دارد.

فولادوند بیشترین عامل آسیب های اجتماعی در مناطق ۱۵گانه آموزش و پرورش استان مرکزی را عواملی چون بی سرپرستی، بدسرپرستی و تک سرپرستی عنوان کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی طرح های مقابله با آسیب های اجتماعی در سال تحصیلی۹۴-۹۵ را شامل اجرای طرح مدارس عاری از خطر در ۴۴ مدرسه مقطع متوسطه دوم، طرح آموزش مهارت های مقابله با رفتارهای پرخطر در ۴۴ مدرسه مقطع متوسطه اول و طرح آموزه های مراقبت از خود در ۴۴ مدرسه مقطع ابتدایی اعلام کرد.

وی ادامه داد: در این راستا دو هزار و ۳۰۰ دانش آموز از ۱۳۲ آموزشگاه در استان مرکزی در قالب ۷۰۹ کارگاه آموزشی تحت پوشش آسیب شناسی قرار گرفتند که این طرح ها ۵۶۰ میلیون ریال اعتبار نیاز دارد که بخشی از آن تامین شده است.

راه اندازی سامانه آماری برای رصد دانش آموزان بازمانده از تحصیل

در ادامه جلسه راحمه رجایی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: توسعه کیفی آموزش های پیش از دبستان، شناسایی و جذب کودکان ترک کننده تحصیل شش تا دوازده ساله، حضور به موقع تمامی کودکان شش ساله واجد شرایط در پایه ابتدایی و پیشگیری از ترک تحصیل پیش از اتمام دوره ابتدایی در اولویت برنامه های آموزش و پرورش استان است.

وی افزود: در این راستا برنامه انسداد مبادی بی سوادی و پوشش تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی با جدیت پیگیری می شود.

رجایی با اشاره به اینکه انسداد راه های بی سوادی یکی از روش های ریشه کن کردن این معضل است، افزود: تشکیل کارگروه انسداد مبادی بی سوادی در اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی و ادارات تابعه تنظیم و تدوین شده و تنظیم برنامه عملی بازماندگان و ترک کنندگان تحصیل، ارزیابی شاخص های تفاهم نامه خصوصا بررسی وضعیت ترک کنندگان تحصیل در هر منطقه از اقدامات این اداره کل است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار داشت: براساس آمار سایت سناد، امسال ۲۱ هزار و ۷۸۱ دانش آموز در پایه اول ابتدایی در استان مرکزی ثبت شده است و ثبت احوال استان مرکزی این رقم را ۲۰ هزار و ۱۷۸ نفر نشان می دهد که آمار ثبت احوال نسبت به آمار سایت سناد یک هزار و ۶۷ نفر کمتر است و این آمار نشان از مهاجرپذیری استان مرکزی دارد.

رجایی تاکید کرد: عزم جدی با همکاری دستگاه های مربوطه نیاز است تا سامانه جاری دانش آموزان بازمانده از تحصیل راه اندازی و از این طریق دانش آموزان بازمانده از تحصیل در استان مرکزی رصد شوند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: براساس بررسی ها ۶۷۸ نفر در کل مقاطع تحصیلی استان مرکزی وضعیت نامشخص دارند که در این ارتباط، ایجاد سامانه جامع آماری به منظور ردیابی و شناسایی کودکان لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل، هماهنگی و همکاری بین سازمانی و برون سازمانی، استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه ها، همکاری ادارات بهزیستی و ثبت احوال استان مرکزی برای شناسایی دانش آموزان معرفی شده می تواند در این مورد آموزش و پرورش را یاری دهد.