تونل قلاجه ایلام ۸۰ درصد پیشرفت دارد

سید کمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تونل قلاجه با دو هزار و ۵۰۰ متر یکی از مهمترین پروژه های راهسازی در کشور و استان ایلام است که بین این استان و استان کرمانشاه در منطقه شهرستان ایوان واقع شده است.

وی بیان داشت: هم اکنون این طرح با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است که تا کنون بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

میرجعفریان عنوان کرد: طبق بررسی های به عمل آمده برای اتمام کار ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است که خوشخبتانه در سال جاری اعتبارات خوبی به این پروژه اختصاص یافته است.

وی بهره برداری از تونل قلاجه با توجه به اینکه ۱۲ کیلومتر از گردنه برفگیر را حذف خواهد کرد، بسیار مهم دانست و افزود: توسعه هر استان در گرو بهبود راه های ارتباطی است و این نقش مهم راه است که باعث سرمایه گذاری می شود لذا همه باید تلاش کنیم تا با توسعه راه های ایلام بستر توسعه این منطقه فراهم شود.

استان ایلام دارای سه هزار و ۷۷۷ کیلومتر راه شامل ۳۱ کیلومتر بزرگراه، ۶۳۰ کیلومتر راه اصلی، ۸۹۱ کیلومتر راه فرعی، یک هزار و ۷۷۰ کیلومتر راه روستایی و ۴۵۵ کیلومتر راه مرزی است.