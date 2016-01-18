به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «چاپ اول» رادیو فرهنگ سه شنبه ۲۹ دی با محمود زارعی گردآورنده کتاب «کار باید تشکیلاتی باشد» که مجموعه بیانات مقام معظم رهبری درباره تشکل و کار تشکیلاتی است درباره این کتاب و محتویاتش گفتگو می کند.

در بخش اهل قلم این برنامه بهاره برهانی کارشناس برنامه میزبان محمد مصدق نویسنده مجموعه شعر «لب های عقیم» خواهد بود تا درباره این مجموعه شعر که امسال توسط انتشارات نگاه به چاپ رسیده است گفتگو کند.

برنامه «چاپ اول» کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ است که به معرفی تازه های نشر اختصاص دارد و روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت ۱۲:۳۰ پخش می شود.

این برنامه به تهیه کنندگی مریم مقدسی، کارشناسی بهاره برهانی و با اجرای راضیه گردکاهد از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ روی آنتن می رود.

زندگی امام حسن عسگری (ع) در نمایش رادیویی

به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسگری (ع) نمایش جدید رادیویی «آفتاب روز یازدهم» به کارگردانی رامین پورایمان از رادیو نمایش پخش می شود.

«آفتاب روز یازدهم» را گووان مهر اسماعیل پور نوشته و در خلاصه داستان آن آمده است: معتمد خلیفه عباسی افراد متعددی را می گمارد تا امام حسن عسگری(ع) را آزار و شکنجه کنند اما هربار چنین می کند نتیجه عکس می گیرد زیرا امام با رفتار و گفتار خود آن شکنجه گران را نرم می کند و به سوی خود می خواند.

این نمایش با هنرمندی میرطاهر مظلومی، علی میلانی، محمد آقا محمدی، سینا نیکوکار، علی اصغر دریایی، سلمان خطی، امیر فرحان نیا، امیر عباس توفیقی و مهدی نمینی مقدم به تازگی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده و فرشاد آذرنیا تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.

«آفتاب روز یازدهم» به صدابرداری حیدر صفدری و افکت نازنین حسن پور، روز سه شنبه ساعت ۶:۱۵ دقیقه روی آنتن رادیو نمایش می رود.