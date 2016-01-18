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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱

مدیر آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان:

هوای اصفهان با رسیدن به شاخص آلودگی ۱۳۷ ناسالم است

هوای اصفهان با رسیدن به شاخص آلودگی ۱۳۷ ناسالم است

اصفهان- مدیر آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان گفت: شاخص آلودگی هوای اصفهان امروز با رسیدن به ۱۳۷، حکایت از تداوم هوای ناسالم در شهر طی دو روز متوالی را دارد.

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام مطلب فوق، اظهار داشت: بیشترین میزان آلودگی هوا در شهر اصفهان، در میدان احمد آباد، بزرگراه شهید خرازی و میدان امام حسین با شاخص به ترتیب ۱۴۲، ۱۴۱ و ۱۴۰ ثبت شده است.

وی بیان داشت: همچنین شاخص آلودگی هوا در بلوار دانشگاه، چهار باغ خواجو و خیابان رودکی نیز به ترتیب ۱۳۶، ۱۳۴ و ۱۳۲ گزارش شده است.

مدیر آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: در میان شهرستان های استان نیز، خمینی شهر، شاهین شهر و سجزی به ترتیب بالاترین میانگین شاخص آلودگی هوا را در این روز دارند.

وی با بیان اینکه میانگین آلودگی هوا در خمینی‌شهر ۱۲۷، شاهین شهر ۱۲۵ و سجزی ۱۰۳ است، گفت: هوای این شهرستان ها امروز ناسالم برای گروه‌های حساس است.

صادقیان با اشاره به بهبود وضعیت هوا در برخی شهرستان های استان، افزود: مبارکه، کاشان و نجف آباد امروز به ترتیب سالم‌ترین هوا را با شاخص آلودگی هوا ۸۰، ۸۸ و ۹۰ را دارند.

کد مطلب 3027684

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