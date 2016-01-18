هوای اصفهان با رسیدن به شاخص آلودگی ۱۳۷ ناسالم است

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام مطلب فوق، اظهار داشت: بیشترین میزان آلودگی هوا در شهر اصفهان، در میدان احمد آباد، بزرگراه شهید خرازی و میدان امام حسین با شاخص به ترتیب ۱۴۲، ۱۴۱ و ۱۴۰ ثبت شده است.

وی بیان داشت: همچنین شاخص آلودگی هوا در بلوار دانشگاه، چهار باغ خواجو و خیابان رودکی نیز به ترتیب ۱۳۶، ۱۳۴ و ۱۳۲ گزارش شده است.

مدیر آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: در میان شهرستان های استان نیز، خمینی شهر، شاهین شهر و سجزی به ترتیب بالاترین میانگین شاخص آلودگی هوا را در این روز دارند.

وی با بیان اینکه میانگین آلودگی هوا در خمینی‌شهر ۱۲۷، شاهین شهر ۱۲۵ و سجزی ۱۰۳ است، گفت: هوای این شهرستان ها امروز ناسالم برای گروه‌های حساس است.

صادقیان با اشاره به بهبود وضعیت هوا در برخی شهرستان های استان، افزود: مبارکه، کاشان و نجف آباد امروز به ترتیب سالم‌ترین هوا را با شاخص آلودگی هوا ۸۰، ۸۸ و ۹۰ را دارند.