سهم فضا از بودجه ۹۵/ مرکز ملی فضایی بودجه مجزا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه امسال که از سوی دولت به مجلس ارائه شده در چند بخش به موضوع فناوری فضایی پرداخته شده است که براساس برآوردها بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به این بخش اختصاص می یابد. این درحالی است که سال گذشته این حوزه، به دلیل جابجایی سازمان فضایی ایران و انتقال آن از ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از بودجه ریزی سال ۹۴، با کمبود اعتبارات سالانه مواجه شده بود.

لایحه بودجه سال ۹۵ نشان می دهد که دولت در چند بخش مربوط به مرکز ملی فضایی، سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی و پژوهشگاه هوافضا، بودجه های مجزا برای حوزه فناوری فضایی پیش بینی کرده است.

مرکز ملی فضایی بودجه مجزا گرفت

مرکز ملی فضایی سال گذشته پس از تعیین بودجه سال ۹۴ ایجاد شد و دولت ردیف بودجه ای برای آن درنظر نگرفت. امسال اما دولت در بودجه سال ۹۵ ردیف بودجه ای مجزا برای مرکز ملی فضایی از محل بودجه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری پیش بینی کرده است، به نحوی که برای نخستین بار در بودجه امسال ۲ میلیارد ریال برآورد هزینه و ۳ میلیارد ریال برای تملک دارایی های سرمایه ای آن درنظر گرفته است.

افزایش بودجه پژوهشگاه هوافضا در سال ۹۵

در همین حال برای پژوهشگاه هوافضا نیز از محل بودجه وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۸۹ میلیارد ریال بودجه هزینه ای درنظر گرفته شده است که این رقم در بودجه هزینه ای سال ۹۴ بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال بود. در همین حال برای این پژوهشگاه، ۱۰۰ میلیارد ریال بودجه اختصاصی، ۸۶ هزار و ۷۵۸ میلیون ریال بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و در مجموع ۲۷۵ هزار و ۷۵۸ میلیون ریال بودجه درنظر گرفته شده است.

دولت در بودجه امسال از محل اعتبارات موضوع اجرای بند ۸-۲ سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری نیز برای پژوهشگاه هوافضا بودجه جداگانه اختصاص داده است که بودجه هزینه ای برای این طرح، ۸۸ میلیارد ریال و اعتبارات تملک سرمایه ای ۱۸۰ میلیارد ریال و در مجموع ۲۶۸ میلیارد ریال است.

بودجه سازمان فضایی و پژوهشگاه ذیل آن به ۱۷۱ میلیارد رسید

در حالی که بودجه هزینه ای سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران در سال ۹۴ حدود ۱۳۴ میلیارد ریال اعلام شده بود، دولت با افزایش بودجه در این بخش، بودجه این دو سازمان زیرنظر وزارت ارتباطات را برای سال ۹۵ حدود ۱۷۱ میلیارد ریال پیش بینی کرده است.

دولت در بودجه سال ۹۵ برای پژوهشگاه فضایی ایران از محل بودجه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ردیف بودجه قائل شده است. براین اساس برآورد هزینه ای بودجه سال ۹۵ این پژوهشگاه ۱۳۵هزار و ۵۶ میلیون ریال اعلام شده که این رقم در سال گذشته ۱۰۰ هزار و ۶۲۰ میلیون ریال بوده است.

بودجه اختصاصی پژوهشگاه فضایی ایران یکهزار میلیارد ریال و بودجه تملک دارایی های سرمایه ای آن نیز ۸۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که در مجموع رقم یک هزار و ۲۲۰ میلیارد و ۵۶ میلیون ریال بودجه برای این پژوهشگاه پیش بینی شده است.

از سوی دیگر برای سیاستهای کلی علم و فناوری، پژوهشگاه فضایی ایران نیز مشمول دریافت اعتباراتی به رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال شده است.

همچنین به سازمان فضایی ایران نیز از ردیف بودجه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبلغ ۱۳۵ هزار و ۶۳۴ میلیون ریال تعلق گرفته است که این بودجه مربوط به برآورد هزینه ای ۳۵ هزار و ۶۳۴ میلیون ریال و اعتبارات تملک دارایی ها ۱۰۰ میلیارد ریال است. سال گذشته به سازمان فضایی ایران در بخش برآورد هزینه ای ۳۳ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال بودجه تعلق گرفته بود.

به گزارش مهر، در ردیف اعتبارات متفرقه بودجه نیز به سازمان فضایی ایران برای فعالیت های فضایی ۱۷۰ هزار میلیون ریال و برای توسعه فناوری و کاربردهای فضایی ۳۰۰ میلیارد ریال بودجه تعلق خواهد گرفت. همچنین در این ردیف بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برای حفظ نقاط مداری و ماهواره ۶ هزار میلیارد ریال بودجه کسب خواهد کرد.