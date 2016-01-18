محمد پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر در شهر اصفهان ۱۵ آرامستان در مناطق ۱۵ گانه وجود دارد، اظهار داشت: ماهیانه ۳۰ نفر در این آرامستان‌ها خاکسپاری می‌شوند.

وی با بیان اینکه نبود نظارت و مدیریت صحیح آرامستان‌های محلات اصفهان طی سال‌های گذشته مشکلات اجتماعی و بهداشتی زیادی را در محلات ایجاد کرده است، ابراز داشت: این در حالی است که شهرداری وظیفه ساماندهی این امر را برعهده داشته و در حال حاضر برنامه‌ریزی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های استان اصفهان در ادامه با بیان در حال حاضر اموات در محلات بابوكان، دهنو، ولدان، مارچين، جروكان، كارلادان، جنيران، سودان، رهنان، امين آباد، حسين آباد رهنان، محموداباد، بهرام آباد، قائميه و دستگرد خيار اجازه دفن دارند، ادامه داد: همچنین امامزاده سلطان محمد خيابان بزرگمهر، امامزاده ابراهيم ردان خوراسگان، امامزاده سلطان محمد روستای دنارت، امامزاده احمد محله جروكان، امامزاده اسحاق خيابان پروين، امامزاده شاه كرم فرودگاه، امامزاده ابوالعباس خوراسگان، امامزاده باقر خوراسگان محله خيادان، امامزاده اسحاق خوراسگان و امامزاده مختار خوراسگان اجازه دفن اموات را دارند.