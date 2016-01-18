به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی درباره واگذاری دو ورزشگاه امام رضا و شهید کاظمی به استقلال و پرسپولیس اظهار کرد: هر دو ورزشگاه قابلیت یکسانی دارند. بر خلاف اعلام رسانه‌ها تفاوتی بین این دو ورزشگاه نیست و در سطح استاندارد فیفا هستند.

وی افزود: ظرف مدت ۱۰ روز تفاهمنامه با استقلال و پرسپولیس امضا خواهد شد و کارهای حقوقی‌اش انجام می‌شود. شهردار مناطق ۱۸ و ۱۹ قول همکاری داده‌اند.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران درباره نارضایتی ساکنان اطراف ورزشگاه از این واگذاری، تاکید کرد: چنین چیزی صحت ندارد و اتفاقا مردم از این اتفاق راضی هم هستند. این موضوع می تواند شرایط خوبی را برای ساکنان محل بخصوص برای جوانان فراهم کند.

رضایی در پایان تاکید کرد: واگذاری این دو ورزشگاه به استقلال و پرسپولیس پنج ساله است. در صورت صلاحدید مسئولان، این دو ورزشگاه قابلیت توسعه بیشتری دارند.