دولت هرگونه تلاش دشمنان برای سوء استفاده و نفوذ را ناکام خواهدکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور پس از اجرای رسمی برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، در نامه ای به محضر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن تشریح دستاوردهای یازده گانه ایران اسلامی در حوزه های هسته ای ، سیاسی، حقوقی و اقتصادی، تصریح کرد: این دستاوردها با پایمردی و استقامت ۱۲ ساله مردم استوار ایران در مقابل تمامی تهدیدها و تحریم‌ها و تحت رهبری داهیانه و شجاعانه آن رهبر فرزانه، محقق شد.

روحانی همچنین تاکید کرده است که «دولت مصمم است با توجه کامل به رهنمودهای حضرتعالی، اجرای تعهدات طرف مقابل را با دقت و جدیت رصد نموده و با واقع‌بینی هوشمندانه و به دور از هر گونه خوش‌بینی افراطی، در برابر هر خُلف وعده، اقدام متناسب متقابل به‌عمل آورده و با برنامه‌ریزی دقیق و اصرار بر خواسته‌ها، منافع و نیازهای واقعی کشور، ابتکار عمل در روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پساتحریم را در اختیار گرفته و هر گونه تلاش دشمنان برای سوء استفاده جهت نفوذ را ناکام گذارد.»

متن کامل نامه رییس جمهور به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح منتشر می‌گردد:

بسم الله الرحمن الرحیم

«اِنْ یَنْصُرْکُمُ الله فَلا غالِبَ لَکُم»

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌ الله خامنه‌ای (دامت برکاته)

با سلام و تحیات وافره،

حمد و سپاس بیکران به پیشگاه قادر متعال که بار دیگر با لطف و عنایت خود ملت بزرگ ایران را از امتحانی سخت و تاریخی، موفق و سرفراز بیرون آورد و دشمنان کشور و نظام را مبهوت ساخت.

درود و سلام بر پیامبر عظیم الشأن و اهل بیت مطهرش که عنایت آنان همواره شامل حال مردم عزیزمان بوده است.

سلام و تحیت به محضر ولی الله اعظم که همواره دستگیر این ملت در روزهای سخت بوده است.

درود بر امام راحل (ره) که راه عزت و سربلندی و اعتمادبه‌نفس را به ما آموخت.

سلام بر همه شهیدان والا مقام به‌ویژه شهدای گرانقدر هسته‌ای که با فداکاری خود راه ایستادگی و مقاومت را به‌‌ ما آموختند.

اینک افتخار دارم به‌ استحضار حضرتعالی و ملت سربلند و مقاوم ایران برسانم که در پی تکمیل اقدامات ایران و کشورهای ۱+۵ در اجرای تعهدات خود طبق برجام، امروز شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴، رسماً برنامه جامع اقدام مشترک وارد مرحله اجرایی گردید.

بنابراین از امروز، و در نتیجه پایمردی و استقامت ۱۲ ساله مردم استوار ایران در مقابل تمامی تهدیدها و تحریم‌ها، و تحت رهبری داهیانه و شجاعانه آن رهبر فرزانه، در حوزه هسته‌ای، دستاوردهای زیر حاصل گردید:

۱ـ خواسته راهبردی ملت ایران برای تثبیت حق مسلم در زمینه فعالیت ‌صلح‌آمیز هسته‌ای، به تحقق رسید و برنامه هسته‌ای کشورمان با ابعاد تجاری و صنعتی مورد شناسایی و احترام جهانیان قرار گرفت.

۲ـ غنی‌سازی به‌عنوان حساس‌ترین و مهم‌ترین بخش برنامه هسته‌ای کشورمان، در مسیری تکامل‌یافته ادامه می‌یابد و طی برنامه‌ای مدون، ایران در زمره تولیدکنندگان بین‌المللی سوخت هسته‌ای درمی‌آید.

۳ـ راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک، در چارچوب یک همکاری بین‌المللی به یک راکتور تحقیقاتیِ مدرن و پیشرفته، و با استاندارد سطح‌ بالای بین‌المللی، تبدیل خواهد گردید.

۴ـ با ورود بیش از دویست تُن کیک زرد، ذخایر راهبردی اورانیوم در ایران برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی افزایش قابل توجهی یافت.

۵ـ با فروش اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین تولیدی، جمهوری اسلامی ایران به جمع معدود کشورهای صادرکننده این مواد حساس وارد گردید.

۶ـ باب همکاری‌های بین‌المللی با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان در عرصه‌هایی همچون تأسیس نیروگاه‌های هسته‌ای، راکتورهای تحقیقاتی، تولید سوخت، تحقیق و توسعه پیشرفته، گداخت هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای، ایمنی هسته‌ای، آب شیرین‌کن، محافظت از محیط زیست باز شده است.

هم‌زمان دستاوردهای زیر در حوزه‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی نیز محقق گردید:

۷ـ شش قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل بر ضدّ ایران لغو شد. هم اکنون تنها قطعنامه ۲۲۳۱ اعتبار دارد که پس از ده سال خودبه‌خود لغو خواهد گردید.

۸ـ دوازده قطعنامه و پنج تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو گردید. هم اکنون تمامی موارد و ابهامات مربوط به گذشته برنامه هسته‌ای کشور خاتمه یافته و تنها قطعنامه اخیر (۷۰/۲۰۱۵) اعتبار دارد که صرفاً ناظر به اجرای برجام خواهد بود.

۹ـ تحریم‌های اقتصادی و مالی مربوط به هسته‌ای شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در حوزه‌های گوناگون همچون نقل‌وانتقالات مالی، فعالیت‌های بانکی، سوئیفت، سرمایه‌گذاری، خدمات بیمه، اعتبارات صادراتی، نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، کشتیرانی، بنادر، تجارت طلا و سایر فلزات، خودرو، هواپیما برداشته شد و به این ترتیب زمینه لازم برای حضور توانمند ایران در اقتصاد جهانی، استفاده از فرصت‌های بازار صادراتی و دسترسی به بازار سرمایه بین‌المللی فراهم گردید.

۱۰ـ دارایی‌های مسدود شده مربوط به تحریم‌های هسته‌ای ایران آزاد گردید که امکان استفاده برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور را در دسترس قرار می‌دهد.

۱۱ـ و از همه مهم‌تر، تلاش چندین ساله بدخواهان اسلام و ایران که می‌خواستند تصویری نادرست و هراسناک از انقلاب اسلامی ترسیم کنند، شکست خورد و سیمای انسانی و صلح‌طلب ایران اسلامی در فضای جهانی درخشید و جامعه جهانی را به تحسین اخلاق و منش خردمندانه و عزتمندانه فرزندان انقلابی شما وا داشت.

این موفقیت بزرگ را به رهبری معظم انقلاب تبریک می‌گویم و از صبر و بردباری ملت غیور ایران تشکر می‌کنم و از خدای بزرگ برای آنان که در مسیر تحقق این توفیق ملی با تدبیر و تحمل، تلاش شبانه‌روزی کردند پاداش مجاهدان را مسألت می‌کنم.

این توفیق چشمگیر نتیجه قدرت درونی و پایدار جمهوری اسلامی ایران در سایه انقلاب اسلامی و رهبری ولیّ فقیه است که دشمنان انقلاب اسلامی را از هر گونه تهدید و تحریم مأیوس کرده و به پای میز مذاکره کشاند. این پیروزی نتیجه پایمردی و استقامت مردم قهرمان ایران در مقابل همه فشارها و کاستی‌هاست. و بالاخره این پیروزی نتیجه قریب به سی ماه مذاکرات طولانی و نفس‌گیری بود که تحت هدایت، حمایت و ادعیه حضرت مستطاب عالی صورت گرفت.

راهی که ملت ایران دوازده سال پیش انتخاب کرد تا در مقابل زورگویی و انحصارطلبی قدرت‌های استکباری و زیاده‌خواه بایستد و از حقوق خود دفاع کند، اکنون به ثمر نشسته است. سیاست استکبار در تعطیلی برنامه هسته‌ای ایران، جلوگیری از غنی‌سازی، برچیدن راکتور آب سنگین، تعطیلی فردو و توقف تحقیق و توسعه با شکست مواجه شد و اکنون سر تعظیم در برابر اراده مردم ایران فرو آورده و تمامی آنچه به اتکای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای ایران و ایرانی ممنوع شده بود، مورد شناسایی و احترام واقع گردید. واقعیت این است که ملت بزرگ ایران عزتمندانه مقاومت کرد، عزتمندانه مذاکره کرد، و عزتمندانه توافق نمود.

موفقیت مردم ایران در این توافق، در کنار شادمانی دوستان انقلاب اسلامی، آشفتگی و عصبانیت دشمنان جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و خارج آن در پی داشت. جمهوری اسلامی اکنون به پشتوانه بازوان قدرتمند خود، و با اتکاء به توانایی‌های دفاعی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، بازیگری اصلی، ثبات‌آفرین و تضمین‌کننده صلح و آرامش منطقه‌ است. حل‌وفصل موضوع هسته‌ای، و توانایی تعامل موفق با شش قدرت بزرگ جهان، اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کرد. جای تأسف است که آنها که با صرف میلیاردها، تمامی سعی خود را به عمل آوردند تا مذاکرات را به شکست بکشانند و یا مانع تصویب و اجرای آن شوند، اکنون نیز سراسیمه دست به هر اقدامی می‌زنند تا مانع فرو ریختن کامل دیوار ایران‌هراسی شوند.

اکنون با رفع تحریم‌های ظالمانه راه برای شکوفایی اقتصادی ایران از طریق اجرای جدی و مؤثر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باز شده است. دولت اعتقاد راسخ دارد که اگرچه رفع تحریم‌ها از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت ایران کاری لازم و ضروری بود که صورت گرفت، لیکن لازمه قطعی گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و اشتغال، پیگیری همه‌جانبة اقتصاد مقاومتی و حضور فعال همه مردم در صحنه سرمایه‌گذاری و کار و ابتکار است.

دولت مصمم است با توجه کامل به رهنمودهای حضرتعالی، اجرای تعهدات طرف مقابل را با دقت و جدیت رصد نموده و با واقع‌بینی هوشمندانه و به دور از هر گونه خوش‌بینی افراطی، در برابر هر خُلف وعده، اقدام متناسب متقابل به‌عمل آورده و با برنامه‌ریزی دقیق و اصرار بر خواسته‌ها، منافع و نیازهای واقعی کشور، ابتکار عمل در روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پساتحریم را در اختیار گرفته و هر گونه تلاش دشمنان برای سوء استفاده جهت نفوذ را ناکام گذارد.

بدون شک، در این مرحله جدید از تاریخ انقلاب اسلامی نیز، همچون گذشته، هدایت‌های رهبری، روشنگر راه ملت و دولت خواهد بود.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران