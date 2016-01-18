آرش نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به یاری خداوند تغییر و تحولاتی در بدنه هیئت رئیسه هیئت تیراندازی استان انجام و ریاست این هیئت در شهرستان کرمانشاه در نیمه دوم سال منصوب شد.

دبیر هیئت تیراندازی استان کرمانشاه در خصوص وضعیت نماینده استان در لیگ کشور گفت: در بخش آقایان در رشته تفنگ و تپانچه بادی توانستیم عنوان سوم کشور را کسب کنیم.

اعزام بانوان تیرانداز کرمانشاهی به مسابقات لیگ دسته یک کشور

وی از اعزام تیم تیراندازی بانوان کرمانشاه به رقابت‌های لیگ دسته یک کشور خبر داد و افزود: روز چهارشنبه هفته جاری بانوان تیرانداز ما به تهران اعزام می‌شوند تا شانس صعود خود را به لیگ برتر کشور محقق سازند.

نیکبخت در ادامه بیان کرد: در بخش بانوان در مسابقات روزهای آینده در صورت برتری مقابل تیم آذربایجان غربی نائب قهرمانی ما حتمی خواهد بود.

وی با اشاره به آمادگی بالای تیم تیراندازی بانوان کرمانشاه در لیگ دسته کشور گفت: شانس صعود به لیگ برتر برای نماینده استان بسیار زیاد است و تنها رقیب مدعی ما در این عرصه همدان می‌باشد.

نیکبخت با اشاره به در پیش بودن مسابقات برون مرزی در اردیبهشت سال آینده گفت: در ایام الله دهه فجر برنامه‌های متعددی در نظر گرفته شده و بنا داریم مسابقات انتخابی برترین‌های تیراندازی استان را در دهه مبارکه فجر برگزار نماییم.

این مسئول از برگزاری جشنواره اهداف پروازی شکارچیان به مناسبت گرامیداشت دهه فجر خبر داد و گفت: این جشنواره در ایام الله دهه شکوهند پیروزی انقلاب اسلامی با شرکت تیراندازان کل استان در دهکده المپیک کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی لعیا محمدی در رشته تپانچه بادی ۱۰ متر و مریم سلیمی در رشته تفنگ بادی ۱۰ متر را دو بانوی تیرانداز کرمانشاهی عضو تیم ملی جمهوری اسلامی ایران نام برد و گفت: در دهه مبارکه فجر چندین دوره مسابقات مختلف بین باشگاهی، مسابقات برای ادارات، و .. برگزار خواهد شد.

نیکبخت برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ تفنگ و تپانچه بادی در استان را از دیگر برنامه‌های در پیشرو عنوان کرد و گفت: این دوره از ۱۵ لغایت ۱۹ بهمن با شرکت ۴۳ ورزشکار از سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: یک دوره داوری با حضور ۳۰ شرکت کننده از ۱۹ تا ۲۲ بهمن برگزار می‌شود و نیز یک دوره مربیگری اهداف پروازی در اسفند ماه برگزاری خواهیم نمود.