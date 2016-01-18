تقدیر۲۳۰نماینده مجلس از سپاه برای دستگیری تفنگداران آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۳۰ نفر از نمایندگان که از دو اقدام اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکر کردهاند، قرائت شد.
در این بیانیه آمده است: «توقف شناورهای رزمی آمریکا و دستگیری تفنگداران آمریکایی به دلیل ورود غیرقانونی و غیرمجاز به آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و سپس بهرهبرداری از پالایشگاه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، دو اقدام فاخر و ارزشمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصههای دفاعی و سازندگی به شمار میرود.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خانه ملت اقدام غرورآفرین نیروی دریایی سپاه و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) در دو صحنه متفاوت اما همراستا در مسیر منافع ملی را به ملت شریف و رشید ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک گفته و با اعلام پشتیبانی همه جانبه از مجاهدتهای سترگ آنان، موفقیت روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی را از خداوند متعال مسئلت میکنیم».
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