طراحی منظر شهر بریل برای نابینایان در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، صبا سلطان قرائی دانشجوی رشته معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در طرحی پژوهشی به سرپرستی سید امیر منصوری راهکارهای مناسب طراحی منظر شهر بریل را برای افراد نابینا ارائه کرد.

هدف این پژوهش ایجاد تسهیلات اجتماعی و تسهیلات فیزیکی میان تمامی شهروندان اعم از بینا و نابینا است که با توجه به دو بعد ذهنی و عینی شهر و با به کار بستن دو رویکرد کلی و جزئی به آن پرداخته شده است.

در رویکرد کلی این پژوهش به این موضوع که شهر برای تمامی افراد اعم از بینا و نابینا در نظر گرفته شده و در این راستا راهکارهایی چون تعاملات اجتماعی، افزایش حضور در فضاهای جمعی و اشتراکی، آموزش افراد جامعه و طراحی چندحسی با تلفیق حواس بی‌فاصله و بافاصله اشاره شده است.

همچنین در رویکرد جزئی نگر این پژوهش اصول طراحی همگانی، رفع موانع فیزیکی و حصارها، طراحی بر مبنای قوانین شهر بریلی و قوانین عصای سفید در نظر گرفته شده است.