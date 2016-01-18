به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخوان ظهر دوشنبه در کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر استان همدان بابیان اینکه از ۲۲ کمیته ستاد دهه فجر یکی از کمتیه ها مسئولیت نظارت و ارزیابی برنامه ها را برعهده خواهد داشت، بیان کرد: این کمیته در دهه فجر فعال بوده و برهمه برنامه ها نظارت خواهد کرد.

وی بابیان اینکه ستاد دهه فجر بر خلاقیت و نوآوری برنامه های این دهه تاکید دارد، عنوان کرد: برنامه های در نظر گرفته شده برای این دهه باید هماهنگ با آرمان های انقلاب اسلامی باشد.

مدیر فرهنگی و اجتماعی استانداری همدان بابیان اینکه هماهنگ بودن برنامه باعث تقویت همدلی و هم زبانی می شود، بیان داشت: برنامه ها باید شادی و نشاط را به دنبال داشته باَشد.

اخوان باتاکید براینکه نباید از امکانات و ظرفیت های دهه فجر برای انتخابات استفاده شود، بیان کرد: باید برنامه ها به نحو احسن و هماهنگ با آرمان های اسلامی اجرا شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان نیز با بیان اینکه باید الگو پذیری را در کودکان و نوجوانان احیا کنیم، عنوان کرد: کودکان و نوجوانان باید با روح انقلاب اسلامی آشنا شوند.

حسین بهرامی نوید با بیان اینکه آموزش و تربیت دو اصل در آموزش و پرورش است، ادامه داد: باید روح قدرشناسی و تعالی بخشی را در کودکان نوجوانان ایجاد کنیم.

وی باتاکید براینکه باید برای زنده کردن الگو پذیری در کودکان و نوجوانان تلاش کنیم، بیان کرد: این امر جز با فعالیت های هنری ممکن نخواهد بود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان بابیان اینکه هنر به معنای تناسب و اثربخشی است، افزود: آموزش غیر مستقیم در قالب هنر نقش آفرینی خواهد کرد.

بهرامی نوید با بیان اینکه آنچه تاثیرخواهد داشت خلاقیت است، ادامه داد: موضوعات باید جنبه هنری داشته باشد تا موثر واقع شود.

در پایان این جلسه کمیته های کودک و نوجوان شهرستان های استان همدان نیز تعداد برنامه های خود را اعلام کردند که شهرستان ملایر۸۸ برنامه، تویسرکان ۴۰ برنامه، رزن ۴۱ برنامه، بهار ۳۰ برنامه و فامنین ۷۰ برنامه را در دهه فجر برای کودکان نوجوانان برگزار خواهند کرد.