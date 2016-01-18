رضا ایاز در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: اولین نماز جمعه شهر آوه به امامت حجت الاسلام محمد جواد نکویی ماهانی شانزدهم بهمن ماه سال جاری پس از برگزاری مراسم ادای احترام به مقام شامخ شهدای آوه در گلزار شهدای این شهر با حضور مسئولان و مردم آوه برگزار می شود.

وی اظهار کرد: این امر در پی درخواست و استقبال مردم مومن و ولایتمدار شهر آوه و با نظر موافق مسئولان دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و استان مرکزی انجام می شود.

ایاز ادامه داد: نماز جمعه، نمایش وحدت و قدرت مسلمانان و میعاد نمازگزاران مومن است که علاوه بر جنبه معنوی، بعد سیاسی و حکومتی آن نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر آوه گفت: این تجمع هفتگی مسلمانان، تقویت روحیه جمعی و رشد فکری سیاسی مسلمانان را بدنبال دارد بنابراین باید با در نظر گرفتن اهمیت والای آن برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تلاش کنیم.

به گفته وی، آوه با احتساب ظرفیت جمعیت ساکن و مولفه های تقسیمات کشوری درسال ۹۱ با پیگیری های مسئولان به شهر ارتقا یافت و منطقه آوه یکی از نقاط شیعه نشین کشور از ۱۴۰۰ سال قبل بوده و محوطه تاریخی آن گواه اصالت و پیشینه تاریخی این شهر است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر آوه ابراز داشت: این شهر با جاذبه های طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی به عنوان منطقه نمونه گردشگری گزینش شده و نیاز است در سایه حمایت مسئولان ظرفیت های بالقوه آن به فعل برسد.

شهر آوه پل ارتباطی شهرهای شمال استان مرکزی با استان قم است و با بیش از چهار هزار نفر جمعیت در ۲۵ کیلومتری جنوب ساوه واقع شده است.