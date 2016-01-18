بمباران ۱۸نقطه مسکونی سنندج در ۶ دقیقه/قرائت پیام رئیس بنیادشهید

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۵ و ۵۷ دقیقه روز ۲۸ دی سال ۶۵ بمب‌افکن‌های رژیم بعث عراق ۱۸ نطقه مسکونی شهرسنندج را در فاصله ۶ دقیقه بمباران کردند و در چنین روزی ۳۴۳ نفر از مردم بی‌گناه و مظلوم این شهر شهید و مجروح شدند.

هر سال در ۲۸ دی ماه توسط بنیادشهید و امورایثارگران استان کردستان و با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان سنندج یادواره ای به منظور گرامیداشت یادوخاطره شهدا و مقاومت مردم سنندج برگزار می شود.

یادواره امسال ظهر امروز دوشنبه و با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان، استاندار کردستان، فرمانده سپاه بیت المقدس استان و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان و خانواده شهدا و جانبازان در سالن شهدا گمنام ناحیه مقاومت بسیج سنندج برگزار شد.

برگزاری یادواره شهدا زوایای پنهان دفاع مقدس را روشن می کند

جانشین فرمانده سپاه ناحیه سنندج در این یادواره ضمن گرامیداشت یادوخاطره ۲۲۰ شهید روز ۲۸ دی سال ۶۵ گفت: برگزاری چنین یادواره‌های علاوه بر زنده نگه داشتن یادوخاطره شهدا موجب روشن شدن زوایای پنهان دفاع مقدس می شود.

سیدعیسی رحیم‌زاده بیان کرد: به برکت نهضت امام خمینی(ره) و شهدا گرانقدر هشت سال دفاع مقدس موج بیداری در جهان اسلام شکل گرفت.

وی با بیان اینکه کارنامه درخشان دوران دفاع مقدس کردستان، دشمنان را همواره خسته و ناامید کرده و می ‌کند، اظهارداشت: دوران دفاع مقدس در کردستان مملو از خاطرات شیرین ایستادگی، شهادت طلبی، بصیرت در مقابل استکبار جهانی است.

وی عنوان کرد: حدود دو سال فتنه و ناآرامی بعد از انقلاب اسلامی توسط ایادی استکبار و ضد انقلاب در این استان طرح‌ریزی شد که با مقاومت و بصیرت و حضور همه جانبه مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب، تمامی نقشه‌های دشمنانمان خنثی شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان کردستان ضمن تبریک مختومه شدن پرونده تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، گفت: با ایستادگی ومقاومت مردم و رهنمودهای رهبری و تلاش خستگی ناپذیر تیم مذاکره کننده برجام به سرانجام خود رسید و امیدواریم از این به بعد شاهد شکوفایی هرچه بیشتر ایران اسلامی باشیم.

محمد سلیمانی در ادامه پیام رئیس بنیادشهید و امورایثارگران کشور که به مناسبت سالگرد حادثه ۲۸ دی سال ۶۵ سنندج صادرشده بود، قرائت کرد.

در این یادواره بهروز خیریه برادر یکی از شهدای ۲۸ دی سال ۶۵ سنندج به قرائت یکی از اشعار خود در خصوص این حادثه دلخراش پرداخت.