دولت برنامه‌ جدایی جوانان از وزارت ورزش ندارد/نصیحت وزیربه مجرمان

محمود گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به وجود لایحه‌ای برای جدایی بخش جوانان از وزارت ورزش و تشکیل سازمان جوانان زیرمجموعه وزارت ورزش از جوانان در دولت مطرح است، گفت: دولت در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای جدایی وزارت ورزش از جوانان ندارد، چون این وزارتخانه چند سالی است که تشکیل شده و مناسب نیست به سرعت دوباره آن را جدا کنیم و اگر این نیاز دیده شود، نمایندگان مجلس باید تصمیم‌گیری کنند و در این خصوص طرحی ارائه دهند.

وی در پاسخ به اینکه در هفته‌های گذشته سوشا مکانی همراه با یک دروازه‌بان دیگر و یکی از روسای فدراسیون‌ها دستگیر شدند، آیا این عناوین مجرمانه در وزارت ورزش و جوانان مورد بررسی قرار می‌گیرد و آیا در این خصوص وارد شده‌اید، گفت: برنامه‌ خاصی نداریم، اما به آنها نصیحت می‌کنیم.