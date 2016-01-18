۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

دولت برنامه‌ جدایی جوانان از وزارت ورزش ندارد/نصیحت وزیربه مجرمان

وزیر ورزش و جوانان گفت: در حال حاضر دولت هیچ برنامه‌ای برای جدایی وزارت ورزش از جوانان ندارد.

محمود گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به وجود لایحه‌ای برای جدایی بخش جوانان از وزارت ورزش و تشکیل سازمان جوانان زیرمجموعه وزارت ورزش از جوانان در دولت مطرح است، گفت: دولت در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای جدایی وزارت ورزش از جوانان ندارد، چون این وزارتخانه چند سالی است که تشکیل شده و مناسب نیست به سرعت دوباره آن را جدا کنیم و اگر این نیاز دیده شود، نمایندگان مجلس باید تصمیم‌گیری کنند و در این خصوص طرحی ارائه دهند.

وی در پاسخ به اینکه در هفته‌های گذشته سوشا مکانی همراه با یک دروازه‌بان دیگر و یکی از روسای فدراسیون‌ها دستگیر شدند، آیا این عناوین مجرمانه در وزارت ورزش و جوانان مورد بررسی قرار می‌گیرد و آیا در این خصوص وارد شده‌اید، گفت: برنامه‌ خاصی نداریم، اما به آنها نصیحت می‌کنیم.

