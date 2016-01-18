۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۱

وزارت علوم اعلام کرد:

۷ موسسه آموزش عالی آزاد فاقد مجوز معرفی شدند

اداره کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم، اسامی ۷موسسه فاقد مجوز از وزارت علوم برای برگزاری دوره‌های آموزش عالی آزاد ، کلاس های آمادگی و آزمون‌های بالاتر از دیپلم را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسات نصیر، سنجش و دانش، دپارتمان راهیان نفت، روانشناسی کوثر، عمران پایه، آموزش مجازی پارس و مدرسه بازرگانی تهران فاقد مجوز از وزارت علوم بوده و فعالیت این موسسات در زمینه برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد، کلاس های آمادگی و آزمونهای بالاتر از دیپلم بر خلاف قوانین و مقررات است.

زهرا سیفی

