۷ موسسه آموزش عالی آزاد فاقد مجوز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسات نصیر، سنجش و دانش، دپارتمان راهیان نفت، روانشناسی کوثر، عمران پایه، آموزش مجازی پارس و مدرسه بازرگانی تهران فاقد مجوز از وزارت علوم بوده و فعالیت این موسسات در زمینه برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد، کلاس های آمادگی و آزمونهای بالاتر از دیپلم بر خلاف قوانین و مقررات است.
اداره کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم، اسامی ۷موسسه فاقد مجوز از وزارت علوم برای برگزاری دورههای آموزش عالی آزاد ، کلاس های آمادگی و آزمونهای بالاتر از دیپلم را اعلام کرد.
کد مطلب 3027729
نظر شما