۷ موسسه آموزش عالی آزاد فاقد مجوز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسات نصیر، سنجش و دانش، دپارتمان راهیان نفت، روانشناسی کوثر، عمران پایه، آموزش مجازی پارس و مدرسه بازرگانی تهران فاقد مجوز از وزارت علوم بوده و فعالیت این موسسات در زمینه برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد، کلاس های آمادگی و آزمونهای بالاتر از دیپلم بر خلاف قوانین و مقررات است.