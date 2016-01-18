الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی قم مناسب نیست

احمد حاج حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی در استان قم را بسیار نامناسب عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی در استان قم به کشت یونجه اختصاص یافته که این امر نیازمند استفاده از آب فراوان است.

وی علت افزایش کشت یونجه را توسعه دام‌ها در این استان عنوان کرد و ادامه داد: برای اصلاح الگوی کشت متناسب با استان قم باید توسعه دام متناسب با وضعیت این استان باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم بیان کرد: الگوی نامناسب مصرف آب در بخش کشاورزی موجب بهره‌برداری بیش از حد از آب زیرزمینی، افت سطح آب، نشت زمین، زلزله و غیره می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف آب، افزود: باید الگوی مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی متناسب با اقلیم استان قم اصلاح شود.

حاج حسینی عنوان کرد: باید گیاهانی در استان قم کشت شود که از لحاظ کمی و کیفی با وضعیت و اقلیم این استان متناسب باشد.

وی با بیان اینکه باید گیاهانی که مناسب با اقلیم استان قم است توسعه یابند، اظهار کرد: محصولات کم آب بر که بتوانند متناسب با اقلیم کویری قم باشند بهترین الگوی کشت در این استان محسوب می‌شود.