محمدجواد نیک کار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر و با تاکید بر اینکه شرایط پایدار جوی در سطح استان باعث ایجاد وارونگی هوا شده است، اظهار کرد: با توجه به استقرار بیش از ۳۰ واحد معدن شن و ماسه و وجود کارخانجات تولید آسفالت در شهرستان ساوجبلاغ که به نوعی تشدید کننده پدیده ریزگردها با منشا محللی است به منظور حفظ صیانت از محیط زیست با هماهنگی های انجام شده در کاری نمادین فردا همه این واحدهای معدنی تعطیل می شوند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ۲۹ دی ماه روز هوای پاک است، گفت: گشت های کنترل زیست محیطی در شهرستان افزایش پیدا کرده و برای همه واحدهای معدنی اختاریه های زیست محیطی صادر شده است اگر فردا واحدی به فعالیت ادامه دهد پلمپ خواهد شد.

نیک کار در پایان با تاکید بر اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون و بر اساس داده های ایستگاه سنج آلودگی که در شهرستان ساوجبلاغ مستقر است، شهروندان ساجبلاغی ۲۳ روز هوای پاک را تجربه کرده اند، گفت: ۱۶۸ روز هوای سالم، ۱۰۴ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، ۹ روز هوای ناسالم برای همه گروه ها و یک روز هوای بسیار ناسالم در کارنامه هوای شهرستان به ثبت رسیده است.