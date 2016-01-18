موفقیت فیلم«لانک»ازکردستان درشانزدهمین جشنواره بین المللی اسپانیا

رئیس حوزه هنری استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه موفقیت های هنرمندان این استان در جشنواره های فرهنگی و هنری داخلی و بین المللی، گفت: این جشنواره از سال ۱۹۹۹ به منظور حمایت از هنرمندان و به صورت سالیانه در شهر بورگس اسپانیا برگزار می شود .

امین مرادی اظهارداشت: اختتامیه شانزدهمین دوره این جشنواره ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ برگزار شد که جایزه بهترین فیلم کوتاه همراه با تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی به فیلم لانک (گهواره) به کارگردانی زانیار لطفی از کردستان اختصاص پیدا کرد.

وی بیان کرد: در ساخت این فیلم که به تهیه کنندگی حوزه هنری کردستان و زانیار لطفی در تابستان ۱۳۹۴ تولید شده، رومینا لطفی، شریف وفایی، سهیل کرمی و ژیوار لطفی به عنوان بازیگر، زانیار لطفی: کارگردان، تصویربردار و تدوینگر، بهزاد کارگری و زانیار لطفی: فیلمنامه نویسان، عرفان مهدوی: صدابردار، شاخه وان عثمانی: طراح صحنه، سامان حسین پور: دستیار تصویربردار، امین حبیبی: دستیار کارگردان، ساحل محمدی: عکاس، کامیار لطفی: مدیر تولید و کامبیز قبادی: مدیر تدارکات مشارکت داشته اند.

زانیار لطفی دانشجوی کارشناسی ارشد سینما و مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کردستان است، که تاکنون ۴ فیلم کوتاه داستانی و مستند را کارگردانی کرده و همچنین تصویربرداری و تدوینگری بیش از ۳۰ فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند را در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است.

فیلم کوتاه «ماهی» به جشنواره اقیانوس در آمریکا راه یافت

رئیس حوزه هنری استان کردستان عنوان کرد: فیلم کوتاه ماهی به کارگردانی سامان حسین پور و تهیه کنندگی حوزه هنری کردستان به سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «اقیانوس» سان فرانسیسکو راه یافت.

امین مرادی گفت: در ادامه موفقیت های بین المللی تولیدات سینمایی حوزه هنری استان کردستان فیلم ماهی آخرین ساخته سامان حسین پور به جشنواره اقیانوس سان فرانسیسکو که با موضوع محیط زیست، اکوسیستم‌های دریایی، حفاظت از اقیانوس و... برگزار می‌شودراه یافت.

وی افزود: فیلم «ماهی» در این رویداد با فیلم‌هایی از: مکزیک، آمریکا، پرو، استرالیا، فرانسه، مالزی، کانادا، نیوزیلند، ایتالیا، ایرلند و آلمان به رقابت خواهد پرداخت.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «اقیانوس» سان فرانسیسکو ۱۰ تا ۱۳ مارس برگزار می‌شود.