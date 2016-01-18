برنامه های قرآنی در استان سمنان کاربردی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان سمنان، حجت الاسلام عبدالله واحدی در خلال جلسه شورای اوقاف و امور خیریه استان سمنان، ضمن بیان اینکه با استفاده از ظرفیت فعالان قرآنی باید در فعالیت های قرآنی استان تحول ایجاد کرد، ابراز داشت: قرآن کتابی آسمانی و امانتی گران مایه از سوی پیامبر گرامی اسلام در بین امت اسلامی است لذا باید تلاش کنیم با استفاده از ظرفیت جامعه قرآنی و اجرای برنامه هایی در زمینه های مختلف قرآنی، زمینه بهره مندی بیشتر آحاد جامعه از مفاهیم این کتاب آسمانی را فراهم کنیم.

وی افزود: برگزاری نشست های مشترک با فعالان قرآنی و استفاده از ایده های این قشر فرهیخته جامعه، در ایجاد تحول در برنامه ها موثر خواهد بود.

آشنایی مردم با مفاهیم معنوی هدف برنامه های قرآنی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان اینکه در طول سال برنامه های متنوع قرآنی در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی در حال برگزاری است، گفت: همه باید قرآن را به عنوان نقشه زندگی قرار دهیم و از مفاهیم ارزشمند آن جهت بهبود و برکت بخشیدن به زندگی خود استفاده کنیم.

واحدی با اشاره به اینکه باید برنامه های کاربردی در راستای آشنایی بیشتر مردم با مفاهیم قرآنی را اجرایی کنیم، بیان داشت: تدبر در مفاهیم قرآنی یکی از نیازهای امروز جامعه است که در کنار آموزش های روخوانی و روانخوانی و حفظ قرآن باید به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به دهه مبارک فجر، افزود: این ایام می تواند ظرفیت مناسبی برای اشاعه فرهنگ قرانی در جامعه باشد.

طرح تربیت حافظان قرآن کریم را با جدیت ادامه می یابد

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه طرح تربیت حافظان قرآن کریم را در سال های آینده با جدیت ادامه می دهیم، گفت: در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب، اداره کل اوقاف و امور خیریه تعهدی مبنی بر تربیت حدود هشت هزار و ۵۰۰ حافظ قرآن طی چهار سال در سطح استان به سازمان داده بود.

حجت الاسلام روح الله سلیمانی فرد، افزود: با توجه به استقبال مناسب مردم استان و فعالیت های صورت گرفته توسط جامعه قرآنی و همکاران ادارات سطح استان تا کنون موفق به تربیت ۱۲ هزار و ۱۹۰ نفر حافظ در سطح استان شدیم و در پایان سال جاری شاهد برگزاری آزمون شفاهی و کتبی شرکت کنندگان مرحله چهارم طرح حفظ هستیم.

وی با اشاره به اینکه سهمیه مصوب حفاظ استان سمنان طی چهار سال اخیر، هشت هزار و ۳۲۰ نفر بوده، بیان داشت: خوشبختانه تاکنون علاوه بر اجرای کامل تعهد تربیت حافظان طبق برنامه ابلاغی چهار ساله موفق به تربیت سه هزار و ۸۷۰ نفر بیشتر از سهمیه ابلاغی استان شدیم که این خود نشان از استقبال خوب مردم استان از این طرح دارد.

حفظ قرآن کریم اشاعه فرهنگ دینی را موجب می شود

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین گفت: با اجرای این طرح و روی آوردن تمام افراد جامعه به حفظ قرآن، شاهد برکات فراوانی در سطوح مختلف جامعه خواهیم بود.

سلیمانی فرد درباره وضعیت حفظ قرآن کریم در استان سمنان، توضیح داد: سطح اجرای برنامه های قرآنی طی سالهای اخیر در استان رشد خوبی داشته است اما هنوز تا سطح مطلوب فاصله زیادی دارد.

وی افزود: اجرای برنامه های مختلف قرآنی در زمینه های آموزش و برگزاری مسابقات یکی از محور های اصلی فعالیت ادارات اوقاف و امور خیریه استان سمنان است و تلاش خواهیم کرد با برنامه ریزی و برگزاری نشست های تخصصی تحولی در برنامه های قرآنی استان ایجاد کنیم.