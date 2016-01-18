بودجه وزارت ورزش و جوانان دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی در همایش ملی حقوق ورزشی با بیان اینکه شب گذشته آقای نوبخت معاون رئیسجمهور به من خبر خوشی را اعلام کردند، گفت: آقای نوبخت گفتند رتبه اول افزایش بودجه در بخش جاری و عمرانی را وزارت ورزش و جوانان کسب کرده که از همین جا تشکر میکنم؛ در حالیکه در سالهای قبل این حمایتها نبود.
وزیر ورزش و جوانان گفت: من هر روز شاهد این هستم که احکامی از دادگاههای بینالمللی به ما ابلاغ میشود و ما باید هزینههای زیادی را پرداخت کنیم و این بدهیها انباشته شده، برای همین تصمیم گرفتیم موضوع آموزش حقوقی به مدیران وزارت ورزش و جوانان در دستور کار قرار دهیم.
وی افزود: از معاونت حقوقی وزارت ورزش میخواهم تمام پیشنهادات را مکتوب کنند و پیشنهاد خانم امینزاده برای نهاد داوری ورزشی هم بسیار عالی بود، اما نکته مهم آن است که قبل از دولت یازدهم در تمامی دادگاهها بازنده بودیم، اما در دو سال اخیر موضوع برعکس شده است، اما باز هم نیاز به تقویت زیرساختهای حقوقی داریم.
گودرزی اظهار داشت: گاهی بازیکنی خارجی قرارداد میبندد، اما یک دقیقه هم بازی نمیکند و ما باید جواب شکایتهایش را بدهیم و از همین جا میخواهم و دستور میدهم هیچ قراردادی بدون مشورت حقوقی انجام نشود و تمامی سازمانها و نهادهای زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان بدون مشورت حقوقی وارد دعوا نشوند.
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