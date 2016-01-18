مدیر جشنواره تسالونیکی استعفا كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسکرین دیلی، دیمیتری ایپیدس این هفته از مقام خود به عنوان رییس فستیوال بینالمللی فیلم تسالونیکی استعفا و جامعه فیلم یونان و صحنه فستیوال بینالمللی را شوکه کرد. انتظار میرود جدایی مدیر تحسینشده این فستیوال، نشانگر فصلی جدید در آینده تسالونیکی - که حالا در پنجاه و هفتمین سال خود به سر میبرد - و فستیوال فیلم مستند تسالونیکی که توسط ایپیدس در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد، باشد.
ایپیدس رسما بعد از به پایان رسیدن فستیوال در ماه مارس از مقام خود کنارهگیری میکند. او گفت: رهبری جدید وزارت فرهنگ و همچنین تغییرات اخیر در سیاستهای فرهنگی کشور باعث شدند تا من احساس کنم کارم دیگر اینجا ضرورتی ندارد.
با این حال این مرد کارکشته فستیوالهای سینمایی اضافه کرد قصد دارد در مقام خود به عنوان برنامهریز ارشد بینالمللی فستیوال فیلم بینالمللی تورنتو باقی بماند. او اين پست را از سال ۱۹۸۸ تا به حال در اختیار داشته است.
ایپیدس از سال ۱۹۹۲ تا به حال و زمانی که به عنوان مدیر بخش «افقهای نو» فستیوال تسالونیکی انتخاب شد، در اين جايگاه حضور داشته است. او در سال ۲۰۱۰ برای سرپرستی کل فستیوال انتخاب شد. از دیگر دستاوردهای فستیوالی او میتوان به افتتاح فستیوال سینمای نو مونترال با کلود چمبرلین در سال ۱۹۷۱ و مدیریت برنامههای فستیوال بینالمللی فیلم ریکیاویک اشاره کرد.
آریستیدیس بالتاس وزیر فرهنگ در یک بیانیه رسانهای از ایپیدس به خاطر زحماتش در این فستیوال تشکر کرد. او همچنین از هیات مدیره فستیوال به رهبری جرج آروانیتیس درخواست کرد تا تمام قدمهای لازم را بردارد تا یک مدیر و مدیر هنری جدید برای فستیوال پیدا شود. ایپیدس هر دوی این مقامها را بر عهده داشت.
انتظار میرود مدیرهای جدید در پایان ماه مارس و کمی پیش از فستیوال فیلم کن معرفی شوند. فستیوال فیلم تسالونیکی از روز چهارم نوامبر آغاز میشود و تا روز سیزدهم این ماه ادامه دارد.
نظر شما