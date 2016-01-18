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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر کرمان:

وضعیت برخی شهرک های حاشیه شهر کرمان بحرانی است

وضعیت برخی شهرک های حاشیه شهر کرمان بحرانی است

کرمان - دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر کرمان وضعیت شهرک صنعتی و شهرک پدر در حاشیه شهر کرمان را عادی ندانست و گفت: شرایط در این شهرک ها از نظر بروز آسیب های اجتماعی بحرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چناریان پیش از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه اجتماعی استان کرمان با اشاره به روند رو به رشد آسیب های اجتماعی گفت: باید اقدام اساسی در این خصوص صورت گیرد.

وی ادامه داد: یکی از علل اصلی بروز آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه ای شهر در استان کرمان عمل نکردن دستگاه های ذیربط به وظایفشان است.

چناریان وضعیت شهرک صنعتی و شهرک پدر را عادی ندانست و افزود: شرایط در این شهرک ها از نظر بروز آسیب های اجتماعی بحرانی است.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر کرمان خواستار مداخلات جدی در این مناطق شد و افزود: باید با کارکردهای دلسوزانه و عملی وضعیت این شهرک ها ساماندهی شود.

وی تاکید کرد: طرح هایی که در این زمینه ارائه می شود باید کاربردی و عملی باشند و اینگونه نباشد که تنها بر روی کاغذ باقی بمانند.

چناریان گفت: باید از ظرفیت های مردمی در این راستا استفاده شده و در این خصوص از مردم نظرسنجی کنیم.

کد مطلب 3027755

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