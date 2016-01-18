سازهای کوبه ای قلب تپنده کنسرت ها هستند/مظلومیت در موسیقی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضایی نیا سرپرست گروه کوبه ای تهران در ابتدای این نشست رسانه ای بیان کرد: ایده تشکیل گروه کوبه ای تهران از مدت ها قبل برای ما وجود داشت که بر اساس آن با دوست خوبم همایون نصیری از نوازندگان باسابقه پرکاشن برنامه ریزی های مقدماتی را انجام دادم و فضا به سمتی رفت که ما با دعوت از تعدادی نوازنده صاحب نام سازهای کوبه ای گروه را تشکیل دادیم. این در حالی است آنچه برای ما در این مدت دارای اهمین ویژه داشت بر این قاعده استوار بود که مثل قبل نباشیم و آثاری را ارائه دهیم که می تواند برای مخاطبان جلوه ای متفاوت داشته باشد. از این رو با دعوت از مرشد مهرگان نوازنده ضرب زورخانه، وحید اسداللهی نوازنده نقاره، کامبیز گنجه ای نوازنده تنبک و همراهی بنده و همایون نصیری فضا را به این سمت هدایت کردیم.

وی ادامه داد: نکته مهمی که در بین اعضای این گروه وجود داشته ارتباط معنوی بسیار خوبی است که منجر به تشکیل چنین گروهی شد و باعث شد تا نوازندگان منتخب سازهای کوبه ای در یک مجموعه خوب شروع کننده حرکتی متفاوت در عرصه موسیقی باشند. کما اینکه ما اعتقاد داریم سازهای کوبه ای قلب تپنده کنسرت های موسیقی هستند اما تا به امروز فضا به گونه ای بوده که واقعا مظلوم واقع شدند. به همین جهت آنچه که هدف ما برای اجرای برنامه پیرامون گروه کوبه ای تهران وجود دارد استفاده از قطعات بی کلام و بداهه سازی است که مطمئنم مورد توجه مخاطبان قرار می گیرد.

سرپرست گروه کوبه ای تهران با اشاره به برنامه ای که قرار است در چارچوب سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر اجرا کنند توضیح داد: کنسرت پیش رو با ضرب زورخانه مرشد مهرگان از اساتید پیشکسوت موسیقی زورخانه آغاز می شود و در ادامه با قطعاتی که به صورت بداهه نوازی اجرا خواهد شد به اوج می‌رسد و در نهایت تک نوازی های اعضای گروه به پایان خواهد رسید.

رضائی نیا در بخش پایانی صحبت های خود گفت: این دورهمی منوط به برگزاری جشنواره نیست. ما در صدد هستیم که با جذب اسپانسر شرایطی را فراهم کنیم که هم نوازنده های خارجی و هم نوازنده های ایرانی بتوانند در ادامه مسیر کنار ما حضور داشته باشند و در برگزاری کنسرت های دیگر به عنوان نوازنده مهمان با ما همراهی کنند.

مرشد مهرگان نوازنده ضرب زورخانه هم در این نشست خبری گفت: بنده برای اولین بار است که در یک ترکیب سازی این چنینی فضای کاری را تجربه می کنم و امیدوارم با حضور هنرمندان شایسته ای که در این گروه حضور دارند بتوانیم آثار قابل توجهی را به مخاطبان ارائه دهیم. البته نظر اصلی را مردم باید بدهند که به اعتقاد من بهترین منتقدان و کارشناسان عرصه موسیقی هستند. به هر ترتیب آنچه که بنده در این قسمت از کنسرت ارائه خواهم داد اجرای شاهنامه خوانی به صورت اختصار و کاملا کوتاه است که این بار با استفاده از ضرب زورخانه که این سال ها از خفا درآمده و با سازهای دیگر همنواز شده به مخاطبان عرضه خواهد شد.

وحید اسداللهی نوازنده نقاره در این نشست بیان کرد: خوشحالم که ریتم های موسیقی اقوام به تدریج در حال نشان داده شدن است و این فکر دموکراتیکی که باعث شده موسیقی اقوام و موسیقی سنتی ما با هم همنشینی داشته باشد اتفاق بسیار خجسته ای است که باید آن را به فال نیک گرفت. البته طی سال های گذشته هنرمندان شایسته ای چون کامبیز گنجه ای قدم های ارزنده ای را پیرامون این موضوع برداشته اند که بنده نیز هفت سال پیش در این فضا افتخار همکاری با استاد گنجه ای را داشتم و می توانم بگویم که این تجربه در من تاثیر بسیار زیادی داشت.

وی ادامه داد: این باعث خوشحالی ماست که ریتم های اقوام خود را نشان داد و من این آرزو را دارم همانطور که ساز دف خود را در موسیقی ایرانی نشان داد این فرصت از طریق استادان موسیقی ایجاد شود که سازهای اقوام مختلف در آنسامبل سازهای ایرانی کنسرت های مختلف وجود داشته باشد و آن وقت است که می توان به این نکته دست گذاشت که ریتم واقعی موسیقی ایرانی چیست.

کامبیز گنجه ای نوازنده تنبک نیز گفت: افتخار می کنم که در کنار دوستان هنرمندم توانسته ایم گروه کوبه ای تهران را افتتاح کنیم. آنچه که در کنسرت پیش روی جشنواره موسیقی فجر برای مخاطبان اجرا خواهد شد مبتنی بر کارهای حسی است که چارچوب ندارد و در قالب بداهه نوازی به مخاطبان ارائه خواهد شد. البته مهمترین رکنی که باعث شده ما دور هم جمع شویم بر این نکته اصرار است که دل های ما یکی است و اگر این موضوع وجود نداشت قطعا سرنوشتی جز از هم پاشیده شدن گروه نداشتیم.