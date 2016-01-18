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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۲

دانشگاه تبریز جزو ۱۰ دانشگاه برتر کشور در تولید علوم انسانی

دانشگاه تبریز جزو ۱۰ دانشگاه برتر کشور در تولید علوم انسانی

تبریز - دانشگاه تبریز به عنوان یکی از ۱۰ دانشگاه برتر کشور در تولید علوم انسانی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، این انتخاب از بین ۲۰ دانشگاه برتر کشور صورت گرفته و بر اساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام شده است.

در این رتبه بندی دانشگاه تبریز با تولید دو هزار و ۱۵۵ مقاله در رتبه دهم قرار دارد و از این تعداد مقالات تولید شده به ۵۸۴ مقاله استناد شده و ۲.۱۷ درصد پژوهش‌های علوم انسانی کشور مربوط به دانشگاه تبریز است.

گفتنی است در این رتبه بندی دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و اصفهان به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار دارند.

کد مطلب 3027766

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