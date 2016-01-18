نقشه راه همکاری ایران با آژانس تقریبا آماده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری مشترک با آمانو، اظهار کرد: سفر آمانو به تهران معنی زیادی دارد و با این سفر شاهد آغاز فصل نوینی در همکاری‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهیم بود.

وی افزود: خوشحالیم که در زمانی میزبان آقای آمانو هستیم که دیگر موضوعی به نام پرونده ساختگی هسته ای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و ما وارد مرحله جدیدی شده ایم.

صالحی گفت: امروز در مذاکراتی که داشتیم قرار شد نگاهمان به آینده باشد و هر آنچه مربوط به گذشته بوده است پشت سر قرار دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: از آقای آمانو خواستم فرصت‌هایی را که در ۱۲ سال پرونده ساختگی علیه کشورمان و نیز فرصت‌های همکاری‌های فنی را که از دست رفت با اقداماتش جبران کند.

معاون رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در نشست امروز درباره نحوه همکاری ها در آینده به‌ویژه در فضای جدید صحبت کردیم و تقریباً نقشه راه مد نظر ترسیم شد.

وی افزود: آقای آمانو بعدازظهر امروز با رئیس جمهور دیدار خواهد کرد و مقرر شده است از موزه زیبای جواهرات در تهران نیز دیدن کند؛ به آقای آمانو گفتم تهران شهری فرهنگی است که بیش از صد موزه در آن قرار دارد که هر یک قابل دیدن است.