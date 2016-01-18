این یک کنسرت متفاوت است/ اجرایی از موسیقی ملی و کلاسیک

به گزارش خبرنگار مهر نجمه تجدد هنرمند فعال موسیقی ایرانی در ابتدای نشست خبری کنسرت خود که قرار است در سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر میزبان بانوان علاقه‌مند به موسیقی باشد توضیح داد: من نجمه تجدد همسر بیژن کامکار هستم که از کودکی تا به امروز مشغول فعالیت در موسیقی ایرانی هستم و با توجه به اینکه متوجه شدم جشنواره موسیقی فجر امسال آثار فاخری را روی صحنه می برد قبول کردم که در قالب کنسرت ویژه بانوان آثاری را به مخاطبان ارائه دهم.

وی ادامه داد: موسیقی که من در این کنسرت ارائه خواهم داد در دو بخش موسیقی ملی و کلاسیک به تماشاگران ارائه می شود که در این راه هانا کامکار، ندا خاکی، نسیم اعرابی، خورشید دادبه، نیلوفر شهبازی، نیکناز میرقلمی و ندا بهزادی من را همراهی خواهند کرد. آنچه در این کنسرت برای مخاطبان اجرا می شود آثاری در سبک موسیقی ملی و تنبورنوازی و گزیده آثارم با گروه موسیقی شمس است که در قسمت تنبورنوازی قطعه های «مستان سلامت می کنند»، «ساربان» و «آن سو مرا» اجرا می شود. در بخش موسیقی ملی هم قطعه های «بوسه های باران» و «آیینه جان» به علاقه مندان تقدیم خواهد شد. این در حالی است که اشعار ما براساس سروده های محمدرضا شفیعی کدکنی و یدالله عاطفی خواهد بود.

تجدد بیان کرد: طی سال های اخیر فضای برگزاری کنسرت های ویژه بانوان به شکلی بوده که نوازنده ها در گروه های مختلف تقریبا هم نام بودند اما آنچه که ما در این کنسرت در نظر گرفتیم استفاده از نوازندگانی است که علاوه بر توانایی های فراوانی که دارند تجربه اجراهای مختلف همزمان را نداشته اند و این نکته بسیار مهمی است که بنده به آن توجه زیادی داشتم و امیدوارم قطعاتی که همراه با سازهای ملی در کنسرت به مخاطبان ارائه می شود آثار جدیدی باشد که مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد.

این هنرمند موسیقی ایرانی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: برای اولین بار است که به صورت فردی در جشنواره موسیقی فجر حضور دارم و هنوز نمی توانم نظر قطعی را پیرامون نحوه برگزاری جشنواره ارائه دهم اما امیدوارم از این پس شرایط به گونه ای باشد که جایگاه و فضای اجرای کنسرت موسیقی بانوان چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ مکانی از کیفیت بیشتر و بهتری برخوردار باشد چراکه همه ما می دانیم در این سال ها جایگاه خوبی برای اجرای آثار موسیقایی ویژه بانوان در نظر گرفته نشده است. به هر حال امیدوارم اتفاقات متفاوتی در موسیقی ایرانی بیفتد و ما شاهد اتفاقات بهتر و ارزنده تری باشیم.