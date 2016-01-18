حسن عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نزدیک به سه هزار و ۶۰۰ نسخه کتاب با خط بریل و پنج هزار عنوان کتاب گویا در موضوعات مختلف در کتابخانه آیت الله العظمی خامنه‌ای قم وجود دارد، گفت: خدماتی از قبیل گویا کردن جزوات، گویا کردن کتاب، تولید کتاب بریل، تولید کتاب گویا، چاپخانه بریل و غیره در بخش نابینایان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کتابخانه آیت الله خامنه‌ای تنها مرکز دارای بخش ویژه کودکان است، افزود: در بخش کودکان ۴۰۰ عنوان کتاب به خط بریل نگهداری می‌شود.

مسئول بخش نابینایان کتابخانه آیت الله خامنه‌ای قم در ادامه افزود: هفت کتاب تصویر برجسته در بخش نابینایان این مرکز تولید شده است.

وی با اشاره به تولید نقشه ایران به صورت برجسته افزود: دوره آموزشی خط بریل در کتابخانه آیت الله خامنه‌ای برای افراد نابینا برگزار می‌شود.

وی از عضویت ۴۰۰ نابینا و کم بینا در این کتابخانه خبر داد و گفت: ۵۲ کودک نابینا و کم بینا در بخش نابینایان کتابخانه آیت الله خامنه‌ای عضویت دارند.

عبدلی با اشاره به اجرای طرح دیدار با دوست همراه یار مهربان افزود: در این طرح کتابداران این بخش در مدارس کتاب به دانش آموزان نابینا امانت می‌دهند.