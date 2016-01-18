کرج مستعد تبدیل شدن به قطب بیس بال آسیا است

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو فراچری رییس فدراسیون جهانی بیس بال در دیدار هفته گذشته، عنوان کرد در صورتی که همکاری لازم انجام گیرد آماده ایجاد یک آکادمی تخصصی بیس بال در کرج و تبدیل این شهر به یکی از مراکز اصلی ورزش بیس بال در قاره کهن هستیم.

وی پس از بازدید از بخش های مختلف ورزشگاه بیس بال کرج تاکید کرد: فدراسیون جهانی بیس بال این آمادگی را دارد تا برای رفع اشکالات این مجموعه و هم در بحث فنی و آموزشی کمک های لازم به ایران را داشته باشد به شرط آنکه این اراده از سوی مسئولان ایرانی وجود داشته باشد و کار به شکل گروهی و متقابل به جلو برود.

بازدید رییس فدراسیون جهانی از ورزشگاه بیس بال کرج در حالی صورت گرفت که متاسفانه بی برنامگی البرز و فدراسیون برای بهره برداری از این سرمایه ملی در این سال ها آن را تا مرز نابودی کشانده است.

این مجموعه در حالی با اعتبار میلیاردی در اواسط دهه ۸۰ احداث شده که در این سال ها کمترین استفاده از آن شده است و حتی در مقاطعی با اعمال برخی سوء مدیریت ها در اختیار مدارس فوتبال و مسابقات راگبی هم قرار گرفته است.

ورزشگاه بیس بال کرج در مهمترین مجموعه ورزشی استان البرز واقع شده است و در صورتی که نگاه درستی به آن و کارکردهایش وجود داشته باشد می تواند این استان را به قطب بیس بال آسیا مبدل کند.

به نظر می رسد اگر قرار باشد البرزی ها با موضوع جدی برخورد نکنند این فرصت طلایی یعنی مشارکت فدراسیون جهانی در احیاء این مجموعه و نزدیک شدن آن به استانداردهای جهانی به هدر خواهد رفت و امیدواریم این بار جدیت لازم از سوی استان البرز برای استفاده درست از این سرمایه ملی ورزش وجود داشته باشد.