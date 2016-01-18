اندیشه و شخصیت امام خمینی (ره) باید ناب و خالص به جامعه معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس کُمساری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با موضوع برنامههای دفتر نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره) در اصفهان اظهار داشت: در قانون، پنج وظیفه برای این موسسه تبیین شده که جمعآوری آثار و اسناد مربوط به امام خمینی (ره)، حفظ و نگهداری آثار امام، تحقیق و پژوهش در آثار، نشر و ترویج افکار و اندیشههای حضرت امام و نظارت بر مطالب و مباحث با عنوان امام خمینی (ره) از این جمله است.
وی با بیان اینکه اهم فعالیتهای موسسه اصفهان در زمینه مباحث فرهنگی، هنری و آموزشی است، افزود: اصفهان به عنوان پایتخت هنری کشور در جمهوری اسلامی ایران مطرح است و بر این اساس معتقدیم باید از زبان تاثیرگذار هنر برای ترویج اندیشههای امام خمینی (ره) اقدام شود.
مدیر موسسه تنظم و نشر آثار امام خمینی (ره) در اصفهان با بیان اینکه اگر به امام راحل به عنوان یک الگو برای همه جوامع اسلامی بنگریم، اندیشههای امام خمینی (ره) مشمول زمان نمیشود، بیان داشت: به فرموده رهبر معظم انقلاب، اندیشههای امام خمینی (ره) باید در جامعه جاری و ساری باشد و بر این اساس از دیدگاه من اگر از زبان هنر برای این امر استفاده شود به یقین موثرتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه ما با هنرمندان در ارتباط هستیم و این افراد حضور فعال در زمینه تجسم اندیشههای امام (ره) در قالب هنر دارند، ادامه داد: گروهی از هنرمندان پیشکسوت در عرصه سینما حضور دارند و کارگروههایی در زمینه هنر سینما و فیلمنامه و نمایشنامه تشکیل شده اما مهمترین مشکل فعلی ما، دسترسی نداشتن به متون نمایشی قوی است.
برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه روحالله در خردادماه
کمساری با اشاره برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه روحالله در اوایل خردادماه ۹۵ در اصفهان تاکید کرد: پیش از این فیلمهایی در ارتباط با امام خمینی (ره) تولید شده بود اما فضای مناسبی برای استفاده از این فیلمها در اختیار نداشتیم.
وی اضافه کرد: امروزه با توجه به دسترسی عموم مردم به فضای مجازی تولید فیلمهای یک تا سه دقیقه برترین شیوه با ترویج اندیشههای امام خمینی (ره) است.
مدیر موسسه تنظم و نشر آثار امام خمینی (ره) در اصفهان با اشاره به فعالیتهای موسسه در حوزه فعالیتهای فرهنگی ابراز داشت: برگزاری سیزدهمین جشنوار شعر بهمن، نشستهای معرفتافزایی با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و برگزاری ویژه برنامههای ایام پیروزی انقلاب اسلامی از جمله برنامههای مناسبتی موسسه در زمینه فرهنگی است.
تدارک ویژه برنامههای شناخت امام خمینی (ره) برای نسل سوم و چهارم
وی با اشاره به برنامههای آموزشی موسسه نیز گفت: اکثر جامعه ما از افرادی هستند که زمان حیات امام خمینی (ره) را درک نکردند و یا در آن زمان به اندازهای کودک بودند که شناخت درستی از ایشان نداشتند و بر این اساس موسسه تنظیم و نشر آثار امام برای تمام جامعه به ویژه نسل سوم و چهارم برنامههایی برای آشنایی یا اندیشههای امام تدارک دیده است.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم اندیشههای امام خمینی (ره) را به مردم بشناسیم فارغ از اندیشههای سیاسی و اسم و رسمها باید اندیشه و شخصیت ايشان را نيز به شکل ناب و خالص به جامعه معرفی کنیم.
کمساری اضافه کرد: نمیتوان همه آراء و اندیشههای امام را در یک جمله کلیشهای خلاصه و به مردم معرفی کرد بلکه باید تمامی گفتمان امام خمینی (ره) را به شکل یکجا معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه موسسه اصفهان در دو حوزه آموزش حضوری و غیرحضوری برنامه دارد، گفت: با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی برای همه کارکنان ادارات دوره آموزشی مجازی ۲۰ ساعته ضمن خدمت تدارک دیده شده و به کارکنانی که در این دوره حضور پیدا کنند در پایان علاوه بر اخذ مدرک رسمی، جوایزی نیز اهدا میشود.
مدیر موسسه تنظم و نشر آثار امام خمینی (ره) در اصفهان تاکید کرد: در حوزه آموزش حضوری طی تفاهمنامهای با آموزش و پرورش نخستین دوره برای آشنایی با آرای فرهنگی امام خمینی (ره) را از ابتدای بهمنماه با حضور کارکنان آموزش و پرورش خواهیم داشت.
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