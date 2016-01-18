نتایج مسابقات سریع هفتگی شطرنج همدان اعلام شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مسابقات سریع هفتگی خانه شطرنج همدان هر هفته برگزار میشود، اظهار داشت: مسابقات سریع هفتگی ویژه هفته چهارم دیماه با شرایط ویژهای برگزار شد.
وی افزود: مسابقات این هفته با حضور مدرسین کلاسهای آموزشی همدان استاد احسان قائممقامی و نیما حسین زاده بهصورت ریتد و با داوری هادی حیدریان و نیلوفر حیدریان برگزار شد.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه در این مسابقه ۴۴ نفر حضور داشتند که در ۷ دور به رقابت پرداختند، گفت: در پایان استاد احسان قائممقامی با ۶.۵ امتیاز قهرمان شد و نیما حسین زاده با ۶ و سینا کوروند با ۵.۵ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
بابایی عنوان کرد: این مسابقات با تایم ۱۲ دقیقه برای هر بازیکن و ۳ ثانیه پاداش به ازای هر حرکت، انجام شد.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات بلیتس بیان کرد: یک دوره مسابقه بلیتس ریتد با حضور استاد احسان قائممقامی در ۹ دور با تایم ۳ دقیقه برای هر بازیکن و ۲ ثانیه پاداش به ازای هر حرکت، برگزار شد.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: در این مسابقه ۴۱ نفر حضور داشتند و در پایان استاد قائممقامی با ۸ برد و یک مساوی و کسب ۸.۵ امتیاز قهرمان شد.
بابایی با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: شایان رحمتیان با ۷.۵، ساسان علی بابایی با ۷ و نیما حسین زاده با ۶ امتیاز دوم تا چهارم شدند.
وی عنوان کرد: داوری این مسابقه را آقای هادی حیدریان و خانم نیلوفر حیدریان به عهده داشتند.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه شطرنج همدان در ۲ سال گذشته رشد قابلملاحظهای داشته است، بیان کرد: هیئت شطرنج استان همدان استعدادهای خوبی در این رشته شناسایی کرده و بهصرف هزینه و انرژی برای رشد این استعدادها نیاز دارد.
بابایی یادآور شد: تمام تلاش خود را برای رشد هرچه بیشتر شطرنجبازان استان همدان انجام میدهیم و امیدواریم در آیندهای نهچندان دور در استان همدان شطرنجبازان صاحب نامی داشته باشیم.
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