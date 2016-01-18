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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۷

رئیس هیئت شطرنج استان همدان:

نتایج مسابقات سریع هفتگی شطرنج همدان اعلام شد

نتایج مسابقات سریع هفتگی شطرنج همدان اعلام شد

همدان- رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به برگزاری مسابقات سریع هفتگی شطرنج گفت: نتایج مسابقات سریع هفتگی شطرنج ویژه هفته چهارم دی‌ماه اعلام شد.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مسابقات سریع هفتگی خانه شطرنج همدان هر هفته برگزار می‌شود، اظهار داشت: مسابقات سریع هفتگی ویژه هفته چهارم دی‌ماه با شرایط ویژه‌ای برگزار شد.

وی افزود: مسابقات این هفته با حضور مدرسین کلاس‌های آموزشی همدان استاد احسان قائم‌مقامی و نیما حسین زاده به‌صورت ریتد و با داوری هادی حیدریان و نیلوفر حیدریان برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه در این مسابقه ۴۴ نفر حضور داشتند که در ۷ دور به رقابت پرداختند، گفت: در پایان استاد احسان قائم‌مقامی با ۶.۵ امتیاز قهرمان شد و نیما حسین زاده با ۶ و سینا کوروند با ۵.۵ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

بابایی عنوان کرد: این مسابقات با تایم ۱۲ دقیقه برای هر بازیکن و ۳ ثانیه پاداش به ازای هر حرکت، انجام شد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات بلیتس بیان کرد: یک دوره مسابقه بلیتس ریتد با حضور استاد احسان قائم‌مقامی در ۹ دور با تایم ۳ دقیقه برای هر بازیکن و ۲ ثانیه پاداش به ازای هر حرکت، برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: در این مسابقه ۴۱ نفر حضور داشتند و در پایان استاد قائم‌مقامی با ۸ برد و یک مساوی و کسب ۸.۵ امتیاز قهرمان شد.

بابایی با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: شایان رحمتیان با ۷.۵، ساسان علی بابایی با ۷ و نیما حسین زاده با ۶ امتیاز دوم تا چهارم شدند.

وی عنوان کرد: داوری این مسابقه را آقای هادی حیدریان و خانم نیلوفر حیدریان به عهده داشتند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه شطرنج همدان در ۲ سال گذشته رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است، بیان کرد: هیئت شطرنج استان همدان استعدادهای خوبی در این رشته شناسایی کرده و به‌صرف هزینه و انرژی برای رشد این استعدادها نیاز دارد.

بابایی یادآور شد: تمام تلاش خود را برای رشد هرچه بیشتر شطرنج‌بازان استان همدان انجام می‌دهیم و امیدواریم در آینده‌ای نه‌چندان دور در استان همدان شطرنج‌بازان صاحب نامی داشته باشیم.

کد مطلب 3027784

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