نتایج مسابقات سریع هفتگی شطرنج همدان اعلام شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مسابقات سریع هفتگی خانه شطرنج همدان هر هفته برگزار می‌شود، اظهار داشت: مسابقات سریع هفتگی ویژه هفته چهارم دی‌ماه با شرایط ویژه‌ای برگزار شد.

وی افزود: مسابقات این هفته با حضور مدرسین کلاس‌های آموزشی همدان استاد احسان قائم‌مقامی و نیما حسین زاده به‌صورت ریتد و با داوری هادی حیدریان و نیلوفر حیدریان برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه در این مسابقه ۴۴ نفر حضور داشتند که در ۷ دور به رقابت پرداختند، گفت: در پایان استاد احسان قائم‌مقامی با ۶.۵ امتیاز قهرمان شد و نیما حسین زاده با ۶ و سینا کوروند با ۵.۵ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

بابایی عنوان کرد: این مسابقات با تایم ۱۲ دقیقه برای هر بازیکن و ۳ ثانیه پاداش به ازای هر حرکت، انجام شد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات بلیتس بیان کرد: یک دوره مسابقه بلیتس ریتد با حضور استاد احسان قائم‌مقامی در ۹ دور با تایم ۳ دقیقه برای هر بازیکن و ۲ ثانیه پاداش به ازای هر حرکت، برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: در این مسابقه ۴۱ نفر حضور داشتند و در پایان استاد قائم‌مقامی با ۸ برد و یک مساوی و کسب ۸.۵ امتیاز قهرمان شد.

بابایی با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: شایان رحمتیان با ۷.۵، ساسان علی بابایی با ۷ و نیما حسین زاده با ۶ امتیاز دوم تا چهارم شدند.

وی عنوان کرد: داوری این مسابقه را آقای هادی حیدریان و خانم نیلوفر حیدریان به عهده داشتند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه شطرنج همدان در ۲ سال گذشته رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است، بیان کرد: هیئت شطرنج استان همدان استعدادهای خوبی در این رشته شناسایی کرده و به‌صرف هزینه و انرژی برای رشد این استعدادها نیاز دارد.

بابایی یادآور شد: تمام تلاش خود را برای رشد هرچه بیشتر شطرنج‌بازان استان همدان انجام می‌دهیم و امیدواریم در آینده‌ای نه‌چندان دور در استان همدان شطرنج‌بازان صاحب نامی داشته باشیم.