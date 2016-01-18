بعثت کرمانشاه به مصاف صدرنشین می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های بعثت کرمانشاه و شهرداری بندرعباس در یکی از حساس ترین دیدارهای هفته چهاردهم لیگ دسته دوم فوتبال به مصاف هم می روند.

این دو تیم در حال حاضر از مدعیان اصلی صعود به مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته دو در گروه خود هستند و همین موضوع حساسیت های مسابقه را دو چندان کرده است.

شهرداری بندر عباس هم اکنون با ۳۲ امتیاز و با اختلاف امتیازی که با رقبا ایجاد کرده در صدر جدول گروه نخست مسابقات قرار دارد و از شانس های اصلی صعود محسوب می شود.

شاگردان بهنام سراج در تیم بعثت کرمانشاه نیز با ۲۴ امتیازی که طی این فصل به دست آورده اند هم اکنون پس از شهرداری و اکسین البرز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.

گفتنی است، از هر گروه ۳ تیم به دور دوم مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال صعود خواهد کرد.

دیدار تیم های بعثت کرمانشاه و شهرداری بندرعباس از ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۲۹ دی ماه در ورزشگاه ۱۵ خرداد کرمانشاه برگزار خواهد شد.