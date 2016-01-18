درخواست وزیر خارجه افغانستان از طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «دویچه وله»، «صلاح الدین ربانی» وزیر خارجه افغانستان دومین دور نشست چهار جانبه با مشارکت مقامات پاکستان، ایالات متحده امریکا و چین را در کابل افتتاح کرد.

دور نخست این نشست هفته گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شده بود. هدف این نشست تعیین نقشه راه برای مذاکرات صلح با طالبان و کشاندن این گروه به میز مذاکره است.

ربانی در سخنان افتتاحیه خود گفت: می‌خواهم به نمایندگی از مردم و دولت افغانستان از همه گروه‌های طالبان دعوت نمایم که پیام ما برای صلح را پذیرفته به مذاکره برگردند تا بتوانیم همه اختلافات را از طریق سیاسی حل کنیم.

وزیر خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرد که این نشست زمینه آغاز گفتگوهای صلح با طالبان را فراهم کرده و گام‌های بعدی این روند را مشخص سازد.

ربانی در ادامه افزود: بدون روشن بودن مقصد و بدون تلاش‌های متعهدانه و برخوردار از اراده سیاسی لازم و تعهد و مسئولیت مشترک، رسیدن ما به موفقیت مورد نظر مشکل خواهد بود.

وزیر خارجه افغانستان در ادامه تصریح کرد: دولت افغانستان می داند که رسیدن به صلح پایدار نیاز به زمان دارد، باید در نظر داشته باشیم که مردم افغانستان به پروسه‌ای که پایانش نامعلوم و بدون نتایج ملموس باشد، اعتماد ندارد.

ربانی در ادامه تاکید کرد: در تعیین نقشه راه برای مذاکرات صلح شاید روی پیش‌ شرط‌ های سختگیرانه زیاد تمرکز نشود، اما خطوط قرمز باید مشخص شوند تا از یک طرف از نتیجه بخش بودن آن اطمینان حاصل شود و از سوی دیگر به فداکاریهای مردم افغانستان احترام گذاشته شود.