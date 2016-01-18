کشفیات مواد مخدر در زنجان ۳۱ درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مختار شیر محمدی ظهر دوشنبه در جلسه کار گزوه اجتماعی در جمع خبرنگاران از افزایش ۳۱ درصدی کشفیات مواد مخدر طی ۹ ماه سال جاری در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی اظهار کرد: طی ۹ ماه سال جاری یک تن مواد مخدر و یک تن و ۲۳۰ کیلو گرم انواع پیش ساز شیشه و مواد شیمیایی کشف شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی ۲ هزار و ۳۴۳ نفر دستگیر شدند که تعداد دستگیر شدگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش دارد.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: طی این بازه زمانی ۳۸۹ دستگاه خودرو از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

وی افزود: طی ۹ ماه سال جاری ۲۶ باند توزیع مواد مخدر در استان متلاشی شده و بیش از ۹۷ طرح مقابله با مواد مخدر در سطح استان زنجان اجرا شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان تصریح کرد: تعداد طرح های اجرا شده در بحث مقابله با موادمخدر ۲۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دارد.

سرهنگ شیر محمدی به طرح جمع آوری معتادان ولگرد و متهاجر استان اشاره کردو افزود: طی ۹ ماه سال جاری ۲ هزار و ۲۶۵ معتاد ولگرد جمع آوری شده است.

وی نسبت به پاکسازی مناطق آلوده در استان تاکید و گفت: پلیس بر سالم سازی مناطق الوده بسیار تاکید دارد.