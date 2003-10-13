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۲۱ مهر ۱۳۸۲، ۹:۳۶

گروه پژوهشي نقد هنري فرهنگستان هنر برگزار مي كند :

نقد و بررسي آثار 9 نقاش نوگراي تبريز

گروه پژوهشي نقد هنري فرهنگستان هنر ، جلسه نقد و بررسي آثار نمايشگاه 9 نقاش نوگراي تبريز را در مركز فرهنگي هنري صبا برگزار مي كند .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر در اين جلسه  گودرزي ديباج ، درخشاني ، كفشچيان مقدم ، نامور مطلق و احمديان به بحث و بررسي آثار ارائه شده توسط نقاشان تبريزي خواهند پرداخت .

گفتني است نمايشگاه آثار 9 نقاش نوگراي تبريزي تا 26 مهردرمركز فرهنگي هنري صبا برپا خواهد بود . در اين نمايشگاه آثار رفيع موتمني طباطبائي ، محمد فانوسكي ، كيومرث كياست ، محمد نوريان ، حسينه زعفرانچي زاده ، فهيمه جمال فريد ، سيما حسينچي ، بابك امجد و هما امداديان به نمايش گذاشته شده است .

جلسه نقد وبررسي آثار اين هنرمندان فردا راس ساعت 16 برپا خواهد شد .

کد مطلب 30278

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