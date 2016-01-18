به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس با هدف معرفی ایران و پتانسیل‌های آن به عنوان قطب صادرات منطقه، معرفی بازارهای جدید صادراتی و توسعه صادرات به کشورهای همسایه بویژه کشورهای حوزه جاده ابریشم، ۱۶ بهمن ماه در مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود.

در این کنفرانس برنامه ها و سیاست‌های سازمان توسعه شرکت های کوچک و متوسط کشور ارائه و شرکت‌های کوچک و متوسط ضمن آشنایی با این سیاست‌ها، با پتانسیل بازار کشورهای همسایه و جاده ابریشم، آشنا خواهند شد.

ارائه جدیدترین اطلاعات و آمار صادرات کشور به کشورهای همسایه و جاده ابریشم، ارائه راهکارهای ورود به بازار بین الملل با استفاده از اینترنت و معرفی مقررات و قوانین حقوقی حاکم بر صادرات کشور بررسی مسائل و چالش‌های مالی به خصوص در سطح بین الملل، ارائه راهکارهای حل این چالش‌ها، بررسی جدیدترین روش‌های فروش و بازاریابی در تجارت بین الملل و چگونگی پیدا کردن مشتریان جدید در بازارهای فرامرزی از دیگر برنامه ها و موضوعات این همایش است.

همزمان با برگزاری این کنفرانس رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و همچنین نمایندگان اتاق‌های بازرگانی کشورهای نامبرده درباره پتانسیل‌های بازار و فرصت‌های موجود در این کشورها سخن خواهند گفت.