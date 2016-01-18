آمار وجود 8 هزار صنعت در اصفهان مربوط به گذشته است

مجتبی ملا احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر اگر بخواهیم صنایع فعال استان را معرفی کنیم، آماری وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه آمار بالای بیکاری در این استان گویای وضعیت کارخانجات و صنایع ما است، اعلام کرد: آمار هشت هزار صنعت فعال در اصفهان به گذشته این استان بر می‌گردد و در حال حاضر آماری از صنایع فعال در این استان موجود نیست هر چند در چند سال گذشته هیچ کارخانه و صنعت جدیدی در اصفهان ایجاد نشده است.

آمار ۱۲۰ هزار نیروی کار در نساجی به ۳۰ هزار نفر رسیده است

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: بیش از نیمی از صنایع تنها با کمتر از ۵۰ درصد تولید در استان اصفهان فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع و کارخانجات شهرک‌های صنعتی تنها با بخشی از ظرفیت خود کارخانه خود را روشن نگه داشته‌اند، ادامه داد: در واقع تعداد واحدهای صنعتی اصفهان رو به کاهش و اشتغال آنها نیز در حال از بین رفتن است.

ملااحمدی بیان کرد : از هشت هزار واحد صنعتی استان، دو هزار و ۳۰۰ واحد مربوط به حوزه نساجی بود که با ۱۲۰ هزار نفر اشتغال فعالیت می‌کردند و این در حالی است که طبق آخرین آمار این رقم به ۳۰ هزار نفر و ۵۰ درصد ظرفیت کار رسیده و این مسئله نشان دهنده تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای نساجی است.

وی گفت: علاوه بر مشکلات تسهیلات بانکی، اقتصاد دولت بنیان که رکود را به همراه داشته بر وضعیت صنایع تاثیرگذار بوده است.

ملااحمدی با انتقاد از وضعیت نامناسب صنایع اصفهان تصریح کرد: متاسفانه بیشتر صنایع با انباشت محصولات و کاهش تولید مواجه شده اند هرچند امیدواریم با مسئله برجام وضعیت صنعت بهبود یابد.