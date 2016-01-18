بیش از ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در زنجان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از تعزیرات حکومتی استان زنجان، مرتضی ممیزی افزود: در این رابطه دو نفر به عنوان حامل سوخت های کشف شده به شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

وی ادامه داد: با بررسی های به عمل آمده و به دلیل ارائه ندادن مدارک مرتبط مبنی بر حمل سوخت توسط متهمان، قاچاق بودن محموله محرز شد.

ممیزی اظهار کرد: مطابق رأی صادره عاملان قاچاق علاوه بر عرضه سوخت در شبکه، به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۶۹۷ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

جریمه ۳۵۸ میلیون ریالی مشاوران املاک متخلف در زنجان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: بر اساس گزارش بازرسان و همچنین دریافت شکایت شهروندان زنجانی، تعداد ۵۶ پرونده تخلفات صنف مشاوران املاک در شعب تعزیرات حکومتی این استان ثبت و پیگیری شد.

ممیزی ادامه داد: پس از رسیدگی به پرونده ها با حضور شاکیان و متهمان در مجموع، متخلفان به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۳۵۸ میلیون ریال محکوم شدند.