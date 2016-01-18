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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۳۵

عصر امروز در سرای اهل قلم برگزار می‌شود؛

نقد و بررسی کتاب «تجاری‌سازی تحقیق با تأکید بر حوزه علوم انسانی»

نقد و بررسی کتاب «تجاری‌سازی تحقیق با تأکید بر حوزه علوم انسانی»

نقد و بررسی کتاب «تجاری‌سازی تحقیق با تأکید بر حوزه علوم انسانی» عصر امروز ۲۸ دی ماه در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تجاری‌سازی تحقیق با تأکید بر حوزه علوم انسانی» به تجاری‌سازی تحقیق می‌پردازد. مؤلف ابتدا چالش‌های فراروی تجاری‌سازی علوم انسانی را شناسایی می‌کند و سپس این موضوع را که تا چه حد قوانین و زیرساخت‌های قانونی به منظور تجاری‌سازی تحقیقات در کشور ما وجود دارد، مورد بررسی قرار داده و با استفاده از یافته‌ها، مدلی برای زیرساخت‌های لازم تجاری‌سازی تحقیقات علوم انسانی ارائه می‌دهد.

این کتاب در پنج فصل تدوین شده است که در فصل نخست به کلیات و چرایی تجاری‌سازی تحقیقات علوم انسانی می‌پردازد. در فصل دوم، ادبیات نظری و پیشینه پژوهش‌های تجاری‌سازی به صورت کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل سوم این کتاب، سبک تمامی کارهای پژوهشی، روش‌شناسی و روش‌پژوهی است. در فصول بعدی، داده‌های به دست آمده، تجزیه و تحلیل شده و به بحث و بررسی در مورد یافته‌ها پرداخته شده است.

نشست نقد و بررسی کتاب «تجاری‌سازی تحقیق با تأکید بر حوزه علوم انسانی» با سخنرانی بختیار محمودپور و  لیلا نامداریان ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفرجنوبی، کوچه خواجه‌ نصیر، شماره ۲، طبقه همکف برگزار می‌شود.

کد مطلب 3027809

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