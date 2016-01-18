به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تجاریسازی تحقیق با تأکید بر حوزه علوم انسانی» به تجاریسازی تحقیق میپردازد. مؤلف ابتدا چالشهای فراروی تجاریسازی علوم انسانی را شناسایی میکند و سپس این موضوع را که تا چه حد قوانین و زیرساختهای قانونی به منظور تجاریسازی تحقیقات در کشور ما وجود دارد، مورد بررسی قرار داده و با استفاده از یافتهها، مدلی برای زیرساختهای لازم تجاریسازی تحقیقات علوم انسانی ارائه میدهد.
این کتاب در پنج فصل تدوین شده است که در فصل نخست به کلیات و چرایی تجاریسازی تحقیقات علوم انسانی میپردازد. در فصل دوم، ادبیات نظری و پیشینه پژوهشهای تجاریسازی به صورت کلی مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل سوم این کتاب، سبک تمامی کارهای پژوهشی، روششناسی و روشپژوهی است. در فصول بعدی، دادههای به دست آمده، تجزیه و تحلیل شده و به بحث و بررسی در مورد یافتهها پرداخته شده است.
نشست نقد و بررسی کتاب «تجاریسازی تحقیق با تأکید بر حوزه علوم انسانی» با سخنرانی بختیار محمودپور و لیلا نامداریان ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفرجنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره ۲، طبقه همکف برگزار میشود.
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