حجتالاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: امام حسن عسگری (ع) در زمان خلافت سه خلیفه عباسی زندگی کرده که مصادف با نابسامانی اوضاع حکومتی بود.
وی افزود: نامه و پیکهای این امام بزرگوار، فعالیت شاگردان و نمایندگان آن حضرت، حوزه علمیه طاغوت برانداز ایشان، گفتار سازنده و حرکت بخش امام و همه و همه نشاندهندۀ آن بود که آن حضرت نهتنها تسلیم دستگاه طاغوتی بنیعباس نیست، بلکه زمینهسازی فرهنگی و سیاسی عمیق و گستردهای ضد آن دستگاه خودکامه میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان متذکر شد: به دلیل افکار وارسته و ضد خودکامه باآنکه امام (ع) جز با خواص شیعیان خود رفتوآمد نمیفرمودند، دستگاه خلافت عباسی برای حفظ آرامش خلافت خود بیشتر اوقات، آن حضرت را زندانی و ممنوع از معاشرت کرده بود.
ستوده به ترفندهای دشمنان برای تضعیف اسلام در آن مقطع زمانی اشاره کرد و افزود: ازجمله مسائل روزگار امام حسن عسکری (ع) این بود که از طرف خلافت وقت، اموال و اوقات شیعه، به دست کسانی سپرده میشد که دشمن آل محمد (ص) و جریانهای شیعی بودند، تا بدین گونه بنیه مالی نهضت تقویت نشود.
ستوده اضافه کرد: چنانکه نوشتهاند که احمد بن عبیدالله بن خاقان از جانب خلفا، والی اوقاف و صدقات در قم بود و وی نسبت به اهلبیت رسالت، نهایت مرتبه عداوت را داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اذعان به اینکه امام حسن عسکری (ع) بیش از ۲۹سال عمر نکرد، ادامه داد: بااینوجود این امام والامقام در مدت شش سال امامت و ریاست روحانی اسلامی، آثار مهمی از تفسیر قرآن و نشر احکام و بیان مسائل فقهی و جهت دادن به حرکت انقلابی شیعیانی که از راههای دور برای کسب فیض به محضر امام (ع) میرسیدند بر جای گذاشت.
وی اضافه کرد: در زمان امام آن امام بزرگوار تعلیمات عالیه قرآنی و نشر احکام الهی و مناظرات کلامی جنبش علمی خاصی را تجدید کرد، و فرهنگ شیعی، که تا آن زمان شناختهشده بود، در رشتههای دیگر نیز مانند فلسفه و کلام باعث ظهور مردان بزرگی چون یعقوب بن اسحاق کندی، که خود معاصر امام حسن عسکری بود و تحت تعلیمات آن امام، شد.
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