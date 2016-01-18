تولید علم ایران از عربستان و رژیم صهیونیستی بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی امروز در مراسم بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: این جشنواره به نحوی برگزار می شود که برگزیدگان آن واقعاً جزء بهترین ها هستند.

وی افزود: افتخار می کنیم که ۴ نفر از مجموع ۱۱ برگزیده این جشنواره جزء یک درصد برتر ICI بین المللی هستند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه وجود ۴۰ نفر از یک درصد برتر دانشمندان ایرانی در گروه پزشکی هستند، گفت: امیدواریم با شرایطی که در آینده به وجود می آید و تا پایان برنامه ششم، این رقم به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا کند.

قاضی زاده هاشمی اظهارداشت: امیدواریم افرادی که باید قدر این شرایط را بدانند و به داشته های کشور هم توجه کنند؛ این پیشرفت ها حاصل کار نیروهای علاقه مند و با استعداد ایرانی حاصل شده است.

وی اضافه کرد: رقم ۵۴۰ با اچ ایندکس ۱۵ به بالا، رقم ارزشمندی در تولید علم در مقابل رژیم اشغالگر قدس و عربستان سعودی است.

به گفته وزیر بهداشت: این اعداد و ارقام نشان می دهد دانشگاه های ما برای بالندگی ظرفیت خوبی دارند و لازم است سیاستگذاران در اسناد بالادستی به این موضوع توجه کنند.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه خوشحالیم که برجام به نتیجه رسیده است و این موضوع جای تبریک دارد، گفت: ما در دوره تحریم که بخشی از آن را بی تدبیری می دانستیم، مشکلاتی داشتیم.

وی با اشاره به برخی مشکلات دوره تحریم گفت: خزانه داری امریکا به ناشرین مهم بین المللی دستور داده بود که از نشر کشفیات ایرانیان و تحقیقات علمی ما جلوگیری کنند. همچنین صدور ویزا با مشکل مواجه بود و همین باعث کاهش حضور محققان در مجامع بین المللی می شد.

وزیر بهداشت افزود: همچنین در این دوران عدم تامین مواد اولیه، عدم دسترسی به تجهیزات پیشرفته برای تحقیق و پژوهش، عدم دسترسی به مواد اولیه برای تهیه دارو، عدم دسترسی به تجهیزات پزشکی که آسیب به سلامت مردم وارد می کند و عدم دسترسی به سموم و کودها و غیره از مشکلات ما در دوران تحریم بودند.

به گفته هاشمی: از دیروز که بسیاری از تحریم ها برداشته شده، امیدواریم بتوانیم در فرصت جدیدی خلاقیت های بیشتری از دانشگاهیان شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه نگهداری پیروزی ها سخت تر از اصل موضوع است، گفت: مراقبت از دستاوردهای برجام، مهمتر است؛ شاید برجام دوئی باشد که مهمتر از برجام یک به نظر برسد.

وزیر بهداشت ادامه داد: برجام، اتفاق بسیار مهمی بود و طبیعی است که همه نگاه ها متوجه برجام دو باشد.

وی در خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دانشگاهیان در صحنه دیپلماسی نشان دادند که دانش و مهارت دارند که توانستند در حد یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا بروز و ظهور پیدا کنند؛ تیم مذاکره کننده با هیئت کارشناسی قوی بودند. برجام دو در دست شماست.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه برجام دو دست روحانیت و فقها است، گفت: امیدواریم با همگرایی، همدلی و وحدت ملی و تعریف شرایطی که به کاهش شکاف اجتماعی و تحکیم وحدت ملی منجر می شود، بتوان جهش خارق العاده ای در اقتصاد کشور ایجاد کرد. همچنین امیدواریم کاهش بیکاری ها، کاهش بیماری های اعصاب و روان، کاهش آسیب های اجتماعی و اشتغال و... بتواند نتیجه برجام دو باشد.