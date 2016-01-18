دعوت۱۰هنرمند به دادسرا/ ۳ متهم اصلی حمله به سفارت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی اعلام کرد: در هفته‌های اخیر دستگیری‌ها هدفمندتر شده و فهرست هایی در این رابطه شناسایی شدند که در چند روز اخیر، سه متهم اصلی و کلیدی تعرض به سفارت عربستان شناسایی و دستگیر و تاکنون تحقیقات مفصلی از این متهمان انجام شده است.

دادستان تهران در ارتباط علت احضار ۱۰ سینماگر در چند روز اخیر به دادسرا گفت: احضاری در کار نبوده و تنها یک اقدام پیشگیرانه بوده است که هنرمندان بدانند دادستانی در خصوص وقوع جرم انذار می‌کند چرا که تبلیغات در ماهواره ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

جعفری دولت آبادی با اشاره به استقبال هنرمندان از هشدارهای دادستانی، گفت: در این رابطه حتی پیشنهاد تشکیل «شورای حل اختلاف ویژه هنرمندان» مطرح و قرار شد این شورا تشکیل شود.