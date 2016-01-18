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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۰۹

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان:

بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه از مواد مخدر است

بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه از مواد مخدر است

زنجان- معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه نشأت گرفته از مواد مخدر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهبازی ظهر دوشنبه در جلسه شورای مواد مخدر، بابیان اینکه استان زنجان در بحث کاهش آمار اعتیاد نسبت به استان‌های دیگر وضعیت مطلوبی دارد، افزود: این امر نباید مانع تلاش بیشتر شود و باید برای هر چه پاک‌تر نگه‌داشتن جامعه بیش از بیش برنامه‌ریزی شود.

وی بابیان اینکه باید پاک بودن استان از اعتیاد حفظ شود ادامه داد: تلاش و اقدامات نیروی انتظامی را در کشفیات مواد مخدر در ۱۰ ماه سال جاری را بسیار مطلوب  عنوان کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تأکید کرد: باید رشته مواد مخدر از جامعه کنده شود چراکه عامل زیادی از ناهنجاری‌هایی که در جامعه رخ می‌دهد از اعتیاد است.

شهبازی بر بومی‌سازی کردن برنامه‌ها در استان اشاره کرد و یاد آور شد: برای تحقق این برنامه‌ها باید مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان بابیان اعتبار در این حوزه کم است، افزود: باید توزیع و استفاده از اعتبار مدیریت‌شده باشد.

شهبازی بابیان اینکه دشمن برای ضربه زدن به‌نظام جمهوری اسلامی ایران از هر ابزاری استفاده می‌کند، تصریح کرد: باید برای مقابله با اعتیاد تلاش کنیم چراکه این بلای خانمان سوز مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌شود.

وی بر توجه بیشتر به کمپ‌های ترک اعتیاد تأکید کرد و گفت: کمپ محلی برای درمان معتادان است، بنابراین به نظارت از کمپ‌ها بسیار توجه شود تا معتادان درمان شده و به آغوش گرم خانواده بازگردند.

شهبازی بر لزوم انجام مراقبت‌های لازم از بهبودیافتگان اعتیاد تأکید کرد و افزود: در این رابطه دستگاه‌های متولی مانند اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و صندوق کارآفرین امید نقش مهمی رادارند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان موفقیت در برجام را حاصل یک تدبیر مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: این موفقیت حاصل تلاش دولت‌مردان دولت تدبیر و امید بوده است.

شهبازی افزود: موفقیت در برجام توسعه ایران را در همه زمینه‌ها رقم می‌زند.

کد مطلب 3027815

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