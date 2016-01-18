به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهبازی ظهر دوشنبه در جلسه شورای مواد مخدر، بابیان اینکه استان زنجان در بحث کاهش آمار اعتیاد نسبت به استانهای دیگر وضعیت مطلوبی دارد، افزود: این امر نباید مانع تلاش بیشتر شود و باید برای هر چه پاکتر نگهداشتن جامعه بیش از بیش برنامهریزی شود.
وی بابیان اینکه باید پاک بودن استان از اعتیاد حفظ شود ادامه داد: تلاش و اقدامات نیروی انتظامی را در کشفیات مواد مخدر در ۱۰ ماه سال جاری را بسیار مطلوب عنوان کرد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تأکید کرد: باید رشته مواد مخدر از جامعه کنده شود چراکه عامل زیادی از ناهنجاریهایی که در جامعه رخ میدهد از اعتیاد است.
شهبازی بر بومیسازی کردن برنامهها در استان اشاره کرد و یاد آور شد: برای تحقق این برنامهها باید مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان بابیان اعتبار در این حوزه کم است، افزود: باید توزیع و استفاده از اعتبار مدیریتشده باشد.
شهبازی بابیان اینکه دشمن برای ضربه زدن بهنظام جمهوری اسلامی ایران از هر ابزاری استفاده میکند، تصریح کرد: باید برای مقابله با اعتیاد تلاش کنیم چراکه این بلای خانمان سوز مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه میشود.
وی بر توجه بیشتر به کمپهای ترک اعتیاد تأکید کرد و گفت: کمپ محلی برای درمان معتادان است، بنابراین به نظارت از کمپها بسیار توجه شود تا معتادان درمان شده و به آغوش گرم خانواده بازگردند.
شهبازی بر لزوم انجام مراقبتهای لازم از بهبودیافتگان اعتیاد تأکید کرد و افزود: در این رابطه دستگاههای متولی مانند اداره کل آموزش فنی و حرفهای و صندوق کارآفرین امید نقش مهمی رادارند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان موفقیت در برجام را حاصل یک تدبیر مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: این موفقیت حاصل تلاش دولتمردان دولت تدبیر و امید بوده است.
شهبازی افزود: موفقیت در برجام توسعه ایران را در همه زمینهها رقم میزند.
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