«خانه ملت» رسانه ای برای بیان مطالبات مردم از مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان گلستانه تهیه کننده برنامه خانه ملت گفت: بر اساس سیاست های تعاملی رسانه ملی،‌ برنامه «خانه ملت» نیز تعامل دو سویه و فعال با مخاطب را دستور كار خود در سری جدید این برنامه قرار داده است.

ساسان گلستانه با اشاره به اینكه سری جدید برنامه «خانه ملت» با رویكرد جدید خود از این هفته روی آنتن شبكه یك سیما می رود، گفت: در این برنامه تلاش خواهیم كرد چشم و گوش ملت باشیم و اتفاقات مجلس را مو به مو و جز به جز به اطلاع موكلان نمایندگان مجلس برسانیم.

وی درباره تفاوت های سری جدید این برنامه توضیح داد: هر هفته افرادی را كه مایلند از نزدیك در فضای مجلس حضور داشته باشند دعوت می كنیم با ارسال پیام به سامانه پیامكی این برنامه تمایل خود را اعلام كنند تا به قید قرعه هر هفته میزبان یكی از افراد جامعه باشیم و به بهانه اولین بازدید وی از صحن مجلس، اتفاقات یك روز مجلس را برای مخاطبان تشریح كنیم. به این صورت مردم از نزدیك با ساختار و عملكرد قوه مقننه آشنا خواهند شد.

این تهیه کننده در تشریح رویكرد تعاملی برنامه بیان کرد: از طریق سه راه ارتباطی،‌سامانه پیامكی،‌ پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، حضور گزارشگر این برنامه در سطح شهر و گفتگو با مردم،‌ در قالب تریبون آزاد، سوالات و مطالبات خود را از وكیلان شان در مجلس به گوش آنها برسانند.

وی ضمن اینکه مناظره را همچنان یکی دیگر از قسمت های برنامه «خانه ملت» دانست ابراز امیدواری کرد از طریق این برنامه تعامل مردم با مجلس بیشتر و بهتر شود.